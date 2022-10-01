Сховала вібрувальний пристрій: жінку, яка виграла в покер $130 000, звинуватили в обмані

Новачок Роббі Лью пішла ва-банк, маючи очевидно слабку комбінацію, а Гаррет Адельштейн вважає, що суперниці підказали його карти.

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Професійний гравець у покер Гаррет Адельштейн звинуватив у шахрайстві суперницю Роббі Джейд Лью, яка виграла у нього $130 000 на турнірі Hustler Casino Live у Лос-Анджелесі. Подробиці скандалу розкрив таблоїд Daily Mail.

Гаррет Адельштейн уже майже 10 років професійно грає в покер і відомий агресивними великими ставками, які допомогли заробити приблизно $1,6 млн. Він вважає, що новачкові Роббі Лью вдалося виграти, використовуючи прихований вібрувальний пристрій, який показує, наскільки гарні карти були в неї на руках. Під час гри в техаський холдем 35-річна суперниця пішла ва-банк, незважаючи на досить слабку "руку" (комбінація у покері). У неї опинився старший валет, який і переміг.

Гаррет Адельштайн мав дуже високі шанси виграти — йому потрібна була трефа, валет або шістка, а в його суперниці ситуація була гірша. Онлайн-казино DraftKings підрахувало, що Лью мав майже 150 програшних і лише шість виграшних комбінацій, але вона все одно зробила велику ставку й отримала банк у розмірі $269 000.

Той, хто програв, висловив подив і спробував з'ясувати прямо за столом, чому Роббі Лью зіграла саме так. За словами дівчини, вона думала, що в Адельштайна на руках старший туз (безглузде виправдання, адже валет програє тузу). Пізніше вона написала у Twitter, ніби припускала, що має найкращі карти.

Пізніше Гаррет Адельштейн заявив, що Роббі Лью запропонувала повернути його ставку, що очевидно вказує на її провину. За словами переможниці, суперник підловив її в коридорі і почав погрожувати, після чого жінка вирішила повернути противнику виграш зі страху. Проаналізувавши попередні ігри 35-річної жінки, Адельштейн припустив наявність вібрувального пристрою чи іншого способу шахрайства. Втім, гравець не надав жодних доказів.

Як вважає співзасновник Hustler Casino Live Нік Вертуччі, Лью через недосвідченість могла просто неправильно оцінити свої карти. За його словами, організатори все ретельно перевірили і не могли випустити з уваги будь-який пристрій. Проте обох гравців не допустять до нових турнірів доти, доки не проведуть ретельне розслідування.

Раніше подібний скандал пролунав у світі шахів. Чемпіон світу Магнус Карлсен програв партію новачкові Гансу Німанну й опосередковано звинуватив його у шахрайстві. Він висловив протест проти брудної гри: знявся з турніру Sinquefield Cup, який згодом анулював усі результати Німана.