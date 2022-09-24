Шаховий скандал: чемпіон світу Карлсен програв новачку і двічі здався (відео)

Юного Ганса Німанна викрили в шахрайстві під час онлайн-ігор, але він запевняє, що не шахраював наживо.

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19-річний американець Ганс Німанн обіграв у шахи чемпіона світу Магнуса Карлсена, який двічі здався та знявся з турніру Sinquefield Cup. BBC передає подробиці скандалу, який став однією з головних тем для обговорень у світі спорту.

На турнірі в Сент-Луїсі, США, гравець із найнижчим рейтингом Ганс Німанн виступив проти найкращого шахіста останніх 10 років і переміг його. Магнус Карлсен зіткнувся із серйозним захистом у фіналі гри та здався, обірвавши переможну серію з 53 партій. Крім того, чемпіон одразу знявся зі змагань уперше у своїй кар'єрі.

Вчинок Карлсена викликав бурхливий ажіотаж у шахових колах, багато хто намагався з'ясувати, чому він відмовився від подальшої боротьби. У відповідь шахіст розмістив у Twitter відеофрагмент інтерв'ю з футбольним тренером Жозе Моурінью ("Бенфіка", "Челсі", "Рома"), в якому той сказав: "Якщо я заговорю, у мене будуть великі проблеми".

Багато хто дійшов висновку, що Магнус Карлсен натякнув на шахрайство з боку Ганса Німанна. Організатори Sinquefield Cup анулювали всі результати молодого спортсмена, зокрема перемогу над Карлсеном.

Пізніше найбільший сайт для онлайн-ігор у шахи Chess.com заявив про блокування Німанна за шахрайство. В інтерв'ю Chess24 19-річний шахіст зізнався, що три роки тому шахраїв на сайті, щоб підвищити рейтинг та змагатися з досвідченішими суперниками. За словами Німанна, він ніколи не шахраював у реальних іграх, зокрема з Карлсеном, а Chess.com і критики намагаються зруйнувати його кар'єру.

Щоб довести свою невинність, Ганс Німанн навіть погодився роздягнутися і грати в кімнаті з "нульовою електронною передачею", щоб усунути будь-яку можливість використання гаджетів. Річ у тому, що сучасні програми набагато розумніші за гросмейстерів, і люди-гравці можуть користуватися ними заради перемоги. Вже були випадки, коли шахісти прив'язували мобільні телефони до ніг та слухали підказки у навушниках.

Магнус Карлсен так і не висунув жодних звинувачень, тому шахові експерти вирішили вивчити запис гри, але поки їм не вдалося знайти доказів. Гросмейстер Найджел Шорт із Великобританії не вірить в історію з шахрайством Німанна і вважає, що Карлсен знявся з турніру через великий тиск, який прийшов разом зі статусом найкращого гравця світу.

Найнесподіваніший хід в історії відбувся на онлайн-турнірі Julius Baer Generation Cup, де мав відбутися реванш. Під час гри з Гансом Німанном Магнус Карлсен зробив один хід, натиснув кнопку "здатися" і вимкнув камеру. За результатами інших партій гросмейстер пройшов кваліфікацію, а Німанн вибув у чвертьфіналі. Магнус Карлсен ще більше заінтригував публіку, пообіцявши розкрити деталі скандалу після закінчення турніру.

Раніше писали, що у квітні найпопулярніший сайт для гри в шахи Chess.com заблокували в Росії. Таке розпорядження Генпрокуратура РФ віддала через публікацію матеріалів, які засуджують війну в Україні.

Повідомляли також, що російський робот-шахіст пошкодив дитині палець під час гри. Один із найкращих гравців Москви віком до 9 років поспішив здійснити хід, і маніпулятор сильно стиснув руку разом із фігурою.