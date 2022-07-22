Російський робот зламав дитині палець під час гри у шахи (відео)

Chessrobot сильно стиснув палець одному з найкращих гравців Москви, який поспішив здійснити хід. У Федерації шахів запевняють, що такого раніше не було.

19 липня під час шахового турніру у Москві російський робот Chessrobot травмував 7-річного учасника Крістофера. Про це повідомив Telegram-канал Baza.

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Chessrobot оснащений штучним інтелектом та маніпулятором, які дозволяють йому одночасно грати три шахові партії. Одну з них робот зіграв із Крістофером, який входить до 30 найкращих шахістів Москви у віці до 9 років. Як зафіксувала камера, під час гри Chessrobot "з'їв" фігуру маленького суперника та скинув її у спеціальну урну. Судячи з усього, Крістофер поквапився зробити хід у відповідь і поставив свою фігуру на місце поваленої, а робот неправильно відреагував і відразу спробував її схопити, затиснувши тим самим палець хлопчика у своєму механізмі.

Дорослі поспішили врятувати Крістофера, хоча Chessrobot уперто не хотів його відпускати. За інформацією "П'ятого каналу", внаслідок інциденту дитина отримала перелом фаланги та садна. Правоохоронці розпочали досудову перевірку. Як розповів віцепрезидент Федерації шахів Москви Сергій Смагін "РИА Новости", Крістофер не отримав серйозних травм і навіть вийшов на нагородження та підписав документи.

"З хлопчиком усе гаразд. На пальчик гіпс наклали, щоб швидше зажив. Так, є певні правила безпеки, дитина, мабуть, у цейтноті їх порушила і, коли робила хід, не помітила, що треба було почекати", — поділився він.

За словами Сергія Смагіна, Chessrobot грає у шахи з живими суперниками близько 15 років, і раніше подібних інцидентів ніколи не траплялося. Робота неодноразово використовували на відкритих майданчиках, де буває набагато більше людей. Голова ФШМ вирішив, що варто додатково попереджати дітей про заходи безпеки та поставити систему додаткового захисту, але ігри за його участю забороняти не будуть.

"Він абсолютно безпечний. Треба проаналізувати, чому так сталося", — зазначив Смагін.

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