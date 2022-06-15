У мережі показали, хто став прототипом робота Дуняши, касира кіберкафе на ПМЕФ (фото, відео)

Автор Дуняши вирішив зробити подарунок своїй дружині до 10-річчя весілля.

У російському Санкт-Петербурзі, де проходить Петербурзький міжнародний економічний форум (ПМЕФ), представили робота Донну (Дуняшу), який продає каву та морозиво, а також каже гостям компліменти. Дуняша — блондинка з густими віями, пухкими губами та пристойним бюстом. Як дізналися ЗМІ, як прототип для симпатичної механічної дівчини виступила "Місіс Перм-2014" Діана Габдулліна, дружина гендиректора ТОВ "Центральний парк розваг ім. Горького" Рашида Габдулліна. Він вирішив зробити своїй дружині, яка народила йому чотирьох синів, подарунок і нагородив робота її зовнішністю.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

[ + – ] Рашид Габдуллін та Дуняша із зовнішністю його дружини

Робокасир створений у Пермі, де на початку травня відкрилося перше кіберкафе. Дуняша здатна приготувати м'яке морозиво, газовану воду та каву та подати це відвідувачам за допомогою рук-маніпуляторів. Вона спілкується з відвідувачами, поки ті чекають на замовлення: може розповісти казку або загадати загадку. Щоправда, як показано на цьому відео, робот все ж таки говорить заготовками і плутає чоловіків і жінок.

За інформацією "Фонтанки", пишні форми робота — бутафорія. Груди Дуняші навіть не є частиною її "тіла" і просто прикріплені до шкіри, виготовленої зі спеціального силіконового полімеру. Ходити і стояти робот не може, оскільки така мета спочатку не переслідувалася творцями.

[ + – ] Отак виглядає Дуняша без одягу Фото: Фонтанка

Модель робота з ПМЕФ робили майже 6 місяців і коштує вона 15 млн рублів. Загалом же середня вартість такого андроїда — 10 млн рублів, і на сьогодні їх уже задіяли три. Один, як говорилося, працює у Пермі, другий — на ПМЕФ, ще одного збираються встановити у Нижньому Новгороді. У планах авторів проєкту запустити в Росії ще 12 таких кафе, і вони дуже сподіваються на грант від Сколково.

"У цього робота є характер. Дуняша — проста у спілкуванні, жіночна, трохи іронічна та відповідальна співробітниця кіберкафе. Це привітний і доброзичливий робот, який завжди радий гостям", — розповів він пресі.

Діана та Рашид одружилися 10 років тому і цьогоріч відзначили олов'яне весілля. Жінка активно веде соцмережі та демонструє велику любов до відпочинку на екзотичних курортах.

Нагадаємо, співробітник Google виявив ознаки свідомості у штучного інтелекту, через що його усунули від роботи.