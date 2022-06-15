В Сети показали, кто стал прототипом робота Дуняши, кассира киберкафе на ПМЭФ (фото, видео)

Создатель Дуняши решил сделать подарок своей жене к 10-летию свадьбы.

В российском Санкт-Петербурге, где проходит Петербуржский международный экономический форум (ПМЭФ), представили робота Донну (Дуняшу), который продает кофе и мороженое, а также говорит гостям комплименты. Дуняша – блондинка с густыми ресницами, пухлыми губами и приличным бюстом. Как узнали СМИ, в качестве прототипа для симпатичной механической девушки выступила "Миссис Пермь-2014" Диана Габдуллина, жена гендиректора ООО "Центральный парк развлечений им. Горького" Рашида Габдуллина. Он решил сделать своей супруге, родившей ему четырех сыновей, подарок, и наградил робота ее внешностью.

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[ + – ] Рашид Габдуллин и Дуняша с внешностью его жены

Робокассир создан в Перми, где в начале мая открылось первое киберкафе. Дуняша способна приготовить мягкое мороженое, газировку и кофе и подать это посетителям с помощью рук-манипуляторов. Она общается с посетителями, пока те ждут заказ: может рассказать сказку или загадать загадку. Правда, как показано на этом видео, робот все же говорит заготовками и путает мужчин и женщин.

По информации "Фонтанки", пышные формы робота – бутафория. Грудь Дуняши даже не является частью ее "тела" и просто прикреплена к коже, изготовленной из специального силиконового полимера. Ходить и стоять робот не может, поскольку такая цель изначально не преследовалась создателями.

[ + – ] Вот так выглядит Дуняша без одежды Фото: Фонтанка

Модель робота с ПМЭФа делали около 6 месяцев и стоит она 15 млн рублей. В целом же средняя стоимость такого андроида – 10 млн рублей, и на сегодня их уже задействовали три. Один, как уже говорилось, работает в Перми, второй – на ПМЭФ, а еще одного собираются установить в Нижнем Новгороде. В планах авторов проекта запустить в России еще 12 подобных кафе, и они очень надеются на грант от Сколково.

. "У этого робота есть характер. Дуняша – простая в общении, женственная, немного ироничная и ответственная сотрудница киберкафе. Это приветливый и дружелюбный робот, который всегда рад гостям", – рассказал он прессе.

Диана и Рашид поженились 10 лет назад и в этом году отметили оловяную свадьбу. Женщина активно ведет соцсети и демонстрирует большую любовь к отдыху на экзотических курортах.

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