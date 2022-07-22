Российский робот сломал ребенку палец во время игры в шахматы (видео)

Chessrobot сильно сжал палец одному из лучших игроков Москвы, который поторопился совершить ход. В Федерации шахмат уверяют, что такого раньше не случалось.

19 июля во время шахматного турнира в Москве российский робот Chessrobot травмировал 7-летнего участника Кристоферу. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

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Chessrobot оснащен искусственным интеллектом и манипулятором, которые позволяют ему одновременно играть три шахматные партии. Одну из них робот сыграл с Кристофером, который входит в 30 лучших шахматистов Москвы в возрасте до 9 лет. Как запечатлела камера, во время игры Chessrobot "съел" фигуру маленького соперника и сбросил ее в специальную урну. Судя по всему, Кристофер поторопился сделать ответный ход и поставил свою фигуру на место поверженной, а робот неправильно отреагировал и тут же попытался ее схватить, зажав тем самым палец мальчика в своем механизме.

Взрослые поспешили спасти Кристофера, хотя Chessrobot упрямо не хотел его отпускать. По информации "Пятого канала", в результате инцидента ребенок получил перелом фаланги и ссадину. Правоохранители начали досудебную проверку. Как рассказал вице-президент Федерации шахмат Москвы Сергей Смагин "РИА Новости", Кристофер не получил серьезных травм и даже вышел на награждение и подписал документы.

"С мальчиком все в порядке. На пальчик гипс наложили, чтобы быстрее зажил. Да, есть определенные правила безопасности, ребенок, видимо, в цейтноте их нарушил и, когда делал ход, не заметил, что надо было подождать", — поделился он.

По словам Сергея Смагина, Chessrobot играет в шахматы с живыми соперниками около 15 лет, и раньше подобных инцидентов никогда не случалось. Робота неоднократно использовали на открытых площадках, где бывает гораздо больше людей. Глава ФШМ решил, что стоит дополнительно предупреждать детей о мерах безопасности и поставить систему дополнительной защиты, но игры с его участием запрещать не будут.

"Он абсолютно безопасный. Надо будет проанализировать, почему так случилось", — отметил Смагин.

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