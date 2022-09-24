Шахматный скандал: чемпион мира Карлсен проиграл новичку и дважды сдался (видео)

Юного Ганса Ниманна уличили в мошенничестве во время онлайн-игр, но он уверяет, что не жульничал вживую.

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19-летний американец Ганс Ниманна обыграл в шахматы чемпиона мира Магнуса Карлсена, который дважды сдался и снялся с турнира Sinquefield Cup. BBC передает подробности скандала, который стал одной из главных тем для обсуждений в мире спорта.

На турнире в Сент-Луисе, США, игрок с самым низким рейтингом Ганс Ниманн выступил против лучшего шахматиста последних 10 лет и победил его. Магнус Карлсен столкнулся с серьезной защитой в финале игры и сдался, оборвав победную серию из 53 партий. Кроме того, чемпион тут же снялся с соревнований впервые в своей карьере.

Поступок Карлсена вызвал бурный ажиотаж в шахматных кругах, многие пытались выяснить, почему он отказался от дальнейшей борьбы. В ответ шахматист разместил в Twitter видеофрагмент интервью с футбольным тренером Жозе Моуринью ("Бенфика", "Челси", "Рома"), в котором тот произнес: "Если я заговорю, у меня будут большие проблемы".

Многие пришли к выводу, что Магнус Карлсен намекнул на мошенничество со стороны Ганса Нимана. Организаторы Sinquefield Cup анулировали все результаты молодого спортсмена, в том числе победу над Карлсеном.

Позже крупнейший сайт для онлайн-игр в шахматы Chess.com заявил о блокировке Нимана за мошенничество. В интервью Chess24 19-летний шахматист признался, что три года назад мошенничал на сайте, чтобы повысить рейтинг и соревноваться с более опытными соперниками. По словам Ниманна, он никогда не жульничал в реальных играх, в том числе с Карлсеном, а Chess.com и критики пытаются разрушить его карьеру.

Чтобы доказать свою невиновность, Ганс Ниманн даже согласился раздеться и играть в комнате с "нулевой электронной передачей", чтобы устранить любую возможность использования гаджетов. Дело в том, что современные программы гораздо умнее гроссмейстеров, и люди-игроки могут пользоваться ими ради победы. Уже были случаи, когда шахматисты привязывали мобильные телефоны к ногам и слушали подсказки в наушниках.

Магнус Карлсен так и не выдвинул никаких обвинений, поэтому шахматные эксперты решили изучить запись игры, но пока им не удалось найти доказательств. Гросмейстер Найджел Шорт из Великобритании не верит в историю с мошенничеством Ниманна и считает, что Карлсен снялся с турнира из-за большого давления, которое пришло вместе со статусом лучшего игрока мира.

Самый неожиданный ход в истории произошел на онлайн-турнире Julius Baer Generation Cup, где должен был состояться реванш. Во время игры с Гансом Ниманном Магнус Карлсен сделал один ход, нажал на кнопку "сдаться" и выключил камеру. По результатам других партий гроссмейстер прошел квалификацию, а Ниманн выбыл в четверть-финале. Магнус Карлсен еще больше заинтриговал публику, пообещав раскрыть детали сканадала после окончания турнира.

Ранее писали, что в апреле самый популярный сайт для игры в шахматы Chess.com заблокировали в России. Такое распоряжение Генпрокуратура РФ отдала из-за публикации материалов, осуждающих войну в Украине.

Сообщали также, что российский робот-шахматист повредил ребенку палец во время игры. Один из лучших игроков Москвы возрастом до 9 лет поторопился совершить ход, и манипулятор сильно сжал руку вместе с фигурой.