В РФ заблокировали самый популярный сайт для игры в шахматы Chess.com

Российские активисты организации "Роскомсвобода" рассказали, что в РФ заблокировали две страницы сайта о войне в Украине. Из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS, доступа нет ко всему ресурсу.

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В России решили заблокировать самый популярный сайт для игры в шахматы онлайн. По решению Генеральной прокуратуры РФ был ограничен доступ к ссылкам сайта Chess.com. Об этом сообщила российская гражданская организация "Роскомсвобода" в Telegram.

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Активисты рассказали, что Роскомнадзор заблокировал две страницы сайта со статьями "Украинские шахматисты во время войны" и "О войне в Украине", а Решение о блокировке страниц приняли в российской Генпрокуратуре РФ 23 апреля. Из-за того, что блокировка осуществляется по HTTPS (схема, которая обеспечивает доступ к ресурсу, — Ред.), доступа нет ко всему сайту.

"Оказывается, шахматы тоже могут дискредитировать армию", — написали активисты.

16 апреля российский шахматист Сергей Карякин сообщил, что сайт для онлайн-игры в шахматы "принудительно заменяет российский флаг у всех наших шахматистов", а вместо этого дает ссылку "на оскорбительную пропагандистскую статью". Он призывал жаловаться на Chess.com в Роскомнадзор и требовал блокировки сайта.

Что это за сайт

Chess.com — сайт для игры в шахматы онлайн, форум и шахматная социальная сеть. Ресурс является самым популярным шахматным сайтом в мире. Пользователи могут играть в шахматы друг с другом как в режиме онлайн, так и по переписке. Кроме того, там можно смотреть крупные шахматные турниры, а также читать тематические статьи.

Напомним, 15 апреля Генпрокуратура РФ заблокировала сайт российского независимого издания "The Moscow Times". Это произошло после того, как был выпущен материал о том, что 11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой. Журналисты сообщили, что их никто не предупреждал, а блокировка была внезапной.

Ранее спикер МИД РФ Мария Захарова пригрозила для YouTube блокировкой на территории России. Российские власти требуют вернуть доступ к заблокированному аккаунт Госдумы.