У РФ заблокували найпопулярніший сайт для гри у шахи Chess.com

Російські активісти організації "Роскомсвобода" розповіли, що у РФ заблокували дві сторінки сайту про війну в Україні. Через те, що блокування здійснюється по HTTPS, доступу немає до всього ресурсу.

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У Росії вирішили заблокувати найпопулярніший сайт для гри в шахи онлайн. За рішенням Генеральної прокуратури РФ було обмежено доступ до посилань сайту Chess.com. Про це повідомила російська громадська організація "Роскомсвобода" у Telegram.

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Активісти розповіли, що Роскомнагляд заблокував дві сторінки сайту зі статтями "Українські шахісти під час війни" та "Про війну в Україні", а Рішення про блокування сторінок ухвалили у російській Генпрокуратурі РФ 23 квітня. Через те, що блокування здійснюється по HTTPS (схема, яка забезпечує доступ до ресурсу — Ред.), доступу немає до всього сайту.

"Виявляється, шахи теж можуть дискредитувати армію", — написали активісти.

16 квітня російський шахіст Сергій Карякін повідомив, що сайт для онлайн-гри у шахи "примусово замінює російський прапор у всіх наших шахістів", а натомість дає посилання "на образливу пропагандистську статтю". Він закликав скаржитися на Chess.com у Роскомнагляд та вимагав блокування сайту.

Що це за сайт

Chess.com — сайт для гри в шахи онлайн, форум та шахова соціальна мережа. Ресурс є найпопулярнішим шаховим сайтом у світі. Користувачі можуть грати в шахи один з одним як у режимі онлайн, так і листування. Крім того, там можна дивитись великі шахові турніри, а також читати тематичні статті.

Нагадаємо, 15 квітня Генпрокуратура РФ заблокувала сайт російського незалежного видання The Moscow Times. Це сталося після того, як було випущено матеріал про те, що 11 бійців ОМОН відмовилися воювати в Україні та поїхали додому. Журналісти повідомили, що їх ніхто не попереджав, а блокування було раптовим.

Раніше речник МЗС РФ Марія Захарова пригрозила для YouTube блокуванням на території Росії. Російська влада вимагає повернути доступ до заблокованого облікового запису Держдуми.