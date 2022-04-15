Написали про відмову бійців ОМОН воювати в Україні: в РФ заблокували сайт видання The Moscow Times

Журналісти російського ресурсу стверджують, що блокування відбулося раптово, їх про це ніхто не попередив.

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Російські оператори почали блокувати сайт російського незалежного видання The Moscow Times. Це сталося після того, як було випущено матеріал про те, що 11 бійців ОМОН відмовилися воювати в Україні та поїхали додому. Про це журналісти медіа повідомили на своєму сайті.

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За їхньою інформацією, сайт не відкривається у деяких російських користувачів через те, що оператори зв'язку розпочали блокування видання. Це пов'язано з рішенням Генеральної прокуратури РФ обмежити доступ до ресурсу.

Журналісти видання заявили, що їх про це ніхто не попереджав, про блокування вони дізналися через перевірку телеграм-ботом, а також через ресурс Роскомнагляду, який підтвердив, що IP-адреса видання заблокована за рішенням російської Генпрокуратори.

"У копії вивантаження реєстру забороненої в РФ інформації також згадується це рішення та зазначено матеріал Moscow Times "11 бійців ОМОН відмовилися воювати в Україні та поїхали додому", — розповіли журналісти.

Видання "The Moscow Times" розпочало роботу в Росії з 1992 року. Воно було розраховане на іноземну й англомовну аудиторію. Сайт видання був англійською мовою, у 2020 році була також додана російська мова. Крім того, до 2017 року випускалася газета англійською.

Відомо, що після початку повномасштабного вторгнення армії РФ на українську територію та ухвалення закону про "фейки", який вимагає відображати лише позицію Міноборони РФ у війні проти України, було заблоковано незалежні російські видання. Це такі медіа, як "Бумага", "Медуза", російська служба "ВВС" та інші. Belingcat і TJournal внесли в реєстр Роскомнагляду двічі.

Нагадаємо, 9 квітня спікерка російського МЗС Марія Захарова пригрозила заблокувати "Youtube" у Росії через блокування каналу Держдуми. За її словами, ресурс "підписав собі вирок". Захарова закликала переносити контент на інші майданчики.

Раніше, 1 березня в Росії заблокували сайт телеканалу "Дождь" та "Эхо Москвы". На думку Генпрокуратури РФ, видання публікували "хибну інформацію" про дії російських військових у межах "спеціальної операції із захисту "ДНР" та "ЛНР".