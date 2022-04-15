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Написали об отказе бойцов ОМОН воевать в Украине: в РФ заблокировали сайт издания The Moscow Times

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"The Moscow Times", блокировка
Фото: dpa-international.com | Написали об отказе бойцов ОМОН воевать в УКраине: в РФ заблокировали сайт издания The Moscow Times

Журналисты российского ресурса утверждают, что блокировка произошла внезапно, их об этом никто не предупредил.

Российские операторы начали блокировать сайт российского независимого издания "The Moscow Times". Это произошло после того, как был выпущен материал о том, что 11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой. Об этом журналисты медиа сообщили на своем сайте.

По их информации, сайт не открывается у некоторых российских пользователей из-за того что операторы связи начали блокировку издания. Это связанно с решением Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к ресурсу.

Журналисты издания заявили, что их об этом никто не предупреждал, о блокировке они узнали через проверку телеграм-ботом, а также через ресурс Роскомнадзора, который подтвердил, что IP-адрес издание заблокирован по решению российской Генпрокураторы.

"В копии выгрузки реестра запрещенной в РФ информации также упоминается это решение и указан материал Moscow Times "11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой", — рассказали журналисты.

Издание "The Moscow Times" начало работу в России с 1992 года. Оно было рассчитано на иностранную и англоязычную аудиторию. Сайт издания был на английском языке, в 2020 был также добавлен русский язык. Кроме того, до 2017 года выпускалась газета на английском.

Известно, что после начала полномасштабного вторжения армии РФ на украинскую территорию и принятии закона о "фейках", который требует отражать только позицию Минобороны РФ в войне против Украины, были заблокированы независимые российские издания. Это такие медиа, как "Бумага", "Медуза", российская служба "BBC" и другие. Belingcat и TJournal внесли в реестр Роскомнадзора дважды.

Напомним, 9 апреля спикер российского МИД Мария Захарова пригрозила заблокировать "Youtube" в России из-за блокировки канала Госдумы. По ее словам, ресурс "подписал себе приговор". Захарова призвала переносить свой контент на другие площадки.

Ранее, 1 марта в России заблокировали сайт телеканала "Дождь" и "Эхо Москвы". По мнению Генпрокуратуры РФ, издания публиковали "ложную информацию" о действиях российских военных в рамках "специальной операции по защите "ДНР" и "ЛНР".