Написали об отказе бойцов ОМОН воевать в Украине: в РФ заблокировали сайт издания The Moscow Times

Журналисты российского ресурса утверждают, что блокировка произошла внезапно, их об этом никто не предупредил.

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Российские операторы начали блокировать сайт российского независимого издания "The Moscow Times". Это произошло после того, как был выпущен материал о том, что 11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой. Об этом журналисты медиа сообщили на своем сайте.

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По их информации, сайт не открывается у некоторых российских пользователей из-за того что операторы связи начали блокировку издания. Это связанно с решением Генеральной прокуратуры РФ ограничить доступ к ресурсу.

Журналисты издания заявили, что их об этом никто не предупреждал, о блокировке они узнали через проверку телеграм-ботом, а также через ресурс Роскомнадзора, который подтвердил, что IP-адрес издание заблокирован по решению российской Генпрокураторы.

"В копии выгрузки реестра запрещенной в РФ информации также упоминается это решение и указан материал Moscow Times "11 бойцов ОМОН отказались воевать в Украине и уехали домой", — рассказали журналисты.

Издание "The Moscow Times" начало работу в России с 1992 года. Оно было рассчитано на иностранную и англоязычную аудиторию. Сайт издания был на английском языке, в 2020 был также добавлен русский язык. Кроме того, до 2017 года выпускалась газета на английском.

Известно, что после начала полномасштабного вторжения армии РФ на украинскую территорию и принятии закона о "фейках", который требует отражать только позицию Минобороны РФ в войне против Украины, были заблокированы независимые российские издания. Это такие медиа, как "Бумага", "Медуза", российская служба "BBC" и другие. Belingcat и TJournal внесли в реестр Роскомнадзора дважды.

Напомним, 9 апреля спикер российского МИД Мария Захарова пригрозила заблокировать "Youtube" в России из-за блокировки канала Госдумы. По ее словам, ресурс "подписал себе приговор". Захарова призвала переносить свой контент на другие площадки.

Ранее, 1 марта в России заблокировали сайт телеканала "Дождь" и "Эхо Москвы". По мнению Генпрокуратуры РФ, издания публиковали "ложную информацию" о действиях российских военных в рамках "специальной операции по защите "ДНР" и "ЛНР".