Спрятала вибрирующее устройство: женщину, выигравшую в покер $130 000, обвинили в обмане

Новичок Робби Лью пошла ва-банк, имея очевидно слабую комбинацию, а Гаррет Адельштейн считает, что сопернице подсказали его карты.

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Профессиональный игрок в покер Гаррет Адельштейн обвинил в жульничестве соперницу Робби Джейд Лью, которая выиграла у него $130 000 на турнире Hustler Casino Live в Лос-Анджелесе. Подробности скандала раскрыл таблоид Daily Mail.

Гаррет Адельштейн уже почти 10 лет профессионально играет в покер и известен агрессивными крупными ставками, которые помогли заработать примерно $1,6 млн. Он считает, что новичку Робби Лью удалось выиграть, используя скрытое вибрирующее устройство, которое показывает, насколько хорошие карты были у нее на руках. Во время игры в техасский холдем 35-летняя соперница пошла ва-банк, несмотря на довольно слабую "руку" (кобминация в покере). У нее оказался старший валет, который и победил.

У Гаррета Адельштайна были весьма высокие шансы виграть — ему нужна была трефа, валет или шестерка, а у его соперница ситуация была хуже. Онлайн-казино DraftKings подсчитало, что у Лью было около 150 проигрышных и только шесть выигрышных комбинаций, но она все равно сделала крупную ставку и получила банк в размере $269 000.

Проигравший выразил недоумение и попытался выяснить прямо за столом, почему Робби Лью сыграла именно таким образом. По словам девушки, она думала, что у Адельштайна на руках старший туз (бессмысленное оправдание, ведь валет проигрывает тузу). Позже она написала в Twitter, будто предполагала, что имеет лучшие карты.

Позже Гаррет Адельштейн заявил, будто Робби Лью предложила вернуть его ставку, что явно указывает на ее вину. По словам победительницы, соперник подловил ее в корридоре и начал угрожать, после чего женщина решила вернуть противнику выигрыш из страха. Проанализировав предыдущие игры 35-летней женщины, Адельштейн предположил наличие вибрирующего устройства или другого способа мошенничества. Впрочем, игрок не предоставил никаких доказательств.

Как считает соучредитель Hustler Casino Live Ник Вертуччи, Лью по неопытности могла попросту неправильно оценить свои карты. По его словам, организаторы все тщательно проверили и не могли упустить из виду какое-либо устройство. Тем не менее, обоих игроков не допустят к новым турнирам, пока не проведут тщательное расследование.

Ранее подобный скандал прогремел в мире шахмат. Чемпион мира Магнус Карлсен проиграл партию новичку Гансу Ниманну и косвенно обвинил его в мошенничестве. Он выразил протест против грязной игры: снялся с турнира Sinquefield Cup, который впоследствии аннулировал все результаты Ниманна.