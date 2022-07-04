В Украине идет первая в мире полномасштабная кибервойна, — глава Госспецсвязи

По словам Юрия Щиголя, российские хакеры работают вне официальных госструктур, но глубоко интегрированы в спецслужбы РФ и имеют доступ к секретным данным разведки.

В Украине развернулась первая в мире полномасштабная кибервойна. Об этом в своей колонке для "НВ. Бизнес" рассказал руководитель Государственной службы специальной связи Украины, бригадный генерал Юрий Щиголь.

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Глава Госспецсвязи напомнил, что НАТО официально признало киберпространство ареной военных действий наряду с традиционными сушей, морем и воздухом еще в 2016 году. Между тем, Россия уже не менее 15 лет использует современные технологии для осуществления своей военной агрессии. Однако именно война в Украине показала настоящие возможности киберпространства.

По словам Щиголя, российские хакеры работают вне официальных госструктур, но при этом они глубоко интегрированы в спецслужбы Российской Федерации.

"Их деятельность плотно координируется с другими военными активностями", — комментирует эксперт.

Одним из наиболее наглядных таких примеров стала кибератака на Одесский горсовет, которая происходила параллельно с ударом крылатыми ракетами по городу, объясняет он.

Российские хакеры ведут себя совершенно беспринципно — точно так же, как и армия РФ в целом, отмечает Щиголь.

"Их целями являются объекты критической инфраструктуры, такие как энергетические и коммунальные предприятия, больницы и службы экстренного реагирования, финансовая система, логистика, оказывающие помощь организации", — перечисляет глава Госспецсвязи. Так, в период наибольшего потока украинских переселенцев хакеры атаковали гуманитарные организации.

Как подчеркивает Щиголь, российские киберпреступники работают в тесном сотрудничестве с военными ВС РФ. В итоге они пользуются доступом к секретным данным разведки. "Такой подход сравнительно дешевый, ведь киберпреступники могут финансировать свои операции, используя мошеннические схемы", — уточняет глава Госспецсвязи.

По сути, сегодня каждый украинец может стать жертвой следующей кибератаки. В результате хакеры получат доступ к личным данным и контактам, что предоставит российским спецслужбам возможность доступ к системам украинских учреждений или организаций. Чтобы этого не случилось, каждый должен отвечать за свою кибербезопасность — как частные лица, так организации или структуры, говорит эксперт.

Ранее основатель Института когнитивного моделирования Виктор Березенко заявил, что мир вступил в первую в мировой истории киберпсихологическую войну, в которой используют цифровые технологии, чтобы дестабилизировать общество, вызывать панику и сеять дезинформацию.

Напомним, 23 июня президент Microsoft заявил, что технологическая корпорация будет сокращать свою деятельность в России до тех пор, пока там едва ли что-то останется.