Березенко: "Мир вступил в первую в истории киберпсихологическую войну"

Команда Института когнитивного моделирования провела воркшоп на конференции, организованной Microsoft, Фондом Маршалла и EU Cyber Direct в Брюсселе.

Мир вступил в первую в мировой истории киберпсихологическую войну, в которой используют цифровые технологии, чтобы дестабилизировать общество, вызывать панику и сеять дезинформацию.

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Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на основателя Института когнитивного моделирования Виктора Березенко во время выступления на воркшопе в рамках European Cyber ​​Agora 2022.

"Кибербезопасность — это не только о машинах. Это прежде всего о людях. Киберпространство — это инструмент взаимодействия между людьми. Даже при наличии новейших технологий человеческий фактор решающий и может изменить все за секунду. Важно понимать, что киберпространство не самодостаточная среда, а является лишь проекцией жизнедеятельности человека. Это инструмент. Кто-то использует его во благо, кто-то — наоборот", — заявил Березенко.

По его словам, в 2021 году Украина заняла 2 место по количеству проводимых кибератак против конкретной страны. Во время войны их количество увеличилось втрое.

"Сегодня мир владеет невидимым оружием, которое наносит вред, как и ракеты. Кибератаки незаметны физически, однако способны парализовать работу атомной станции, разрушить инфраструктуру, расположенную на земле, в воде или воздухе, и спровоцировать хаос, панику у миллионов людей. Речь идет как о государственном уровне, так и о личном. Задачи всех государственных структур, международных институций, технологических гигантов объединяться и вместе работать над развитием киберосведомленности общества", — отметил эксперт.

Березенко также подчеркнул, что в практической плоскости в этом направлении образцом эффективности является работа Министерства цифровой трансформации Украины.

"Цифровое лидерство министра Федорова объединило в борьбе за Украину весь цивилизованный кибермир. Цифровые государственные институты не просто дают мощный отпор агрессору, но и побеждают его. Мы же, как часть частного сектора и гражданского общества, помогаем всеми своими ресурсами. Нет сомнения, что Украина победит", — сказал он.

Команда Института когнитивного моделирования провела воркшоп на конференции, организованной Microsoft, Фондом Маршалла и EU Cyber Direct в Брюсселе.

В конференции приняли участие ведущие мировые специалисты по кибербезопасности, представители государственного, общественного сектора и частного бизнеса из Европы.