В Україні триває перша у світі повномасштабна кібервійна, — голова Держспецзв'язку
За словами Юрія Щиголя, російські хакери працюють поза офіційними держструктурами, але глибоко інтегровані в спецслужби РФ і мають доступ до секретних даних розвідки.
В Україні розгорнулася перша у світі повномасштабна кібервійна. Про це у своїй колонці для "НВ.Бізнес" розповів керівник Державної служби спеціального зв'язку України, бригадний генерал Юрій Щиголь.
Глава Держспецзв'язку нагадав, що НАТО офіційно визнало кіберпростір ареною воєнних дій разом із традиційними сушею, морем і повітрям ще в 2016 році. Тим часом Росія вже не менше 15 років використовує сучасні технології для здійснення своєї військової агресії. Проте саме війна в Україні показала справжні можливості кіберпростору.
За словами Щиголя, російські хакери працюють поза офіційними держструктурами, але водночас вони глибоко інтегровані в спецслужби Російської Федерації.
"Їхня діяльність щільно координується з іншими військовими активностями", — коментує експерт.
Одним із найнаочніших таких прикладів стала кібератака на Одеську міськраду, яка сталась паралельно з ударом крилатими ракетами по місту, пояснює він.
Російські хакери поводяться абсолютно безпринципно — так само, як і армія РФ загалом, зазначає Щиголь.
"Їхньою метою є об'єкти критичної інфраструктури, такі як енергетичні та комунальні підприємства, лікарні та служби екстреного реагування, фінансова система, логістика, що надають допомогу організації", — перераховує голова Держспецзв'язку. Так, під час найбільшого потоку українських переселенців хакери атакували гуманітарні організації.
Як наголошує Щиголь, російські кіберзлочинці працюють у тісній співпраці з військовими ЗС РФ. Як наслідок вони користуються доступом до секретних даних розвідки. "Такий підхід порівняно дешевий, адже кіберзлочинці можуть фінансувати свої операції, використовуючи шахрайські схеми", — уточнює глава Держспецзв'язку.
По суті сьогодні кожен українець може стати жертвою наступної кібератаки. Унаслідок хакери матимуть доступ до особистих даних і контактів, що надасть російським спецслужбам можливість доступу до систем українських установ чи організацій. Щоб цього не сталося, кожен має відповідати за свою кібербезпеку — як приватні особи, так організації чи структури, каже експерт.
Раніше засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко заявив, що світ вступив у першу в світовій історії кіберпсихологічну війну, в якій використовують цифрові технології, щоб дестабілізувати суспільство, викликати паніку та сіяти дезінформацію.
Нагадаємо, 23 червня президент Microsoft заявив, що технологічна корпорація скорочуватиме свою діяльність у Росії до того часу, поки там навряд чи щось залишиться.