В Україні триває перша у світі повномасштабна кібервійна, — голова Держспецзв'язку

За словами Юрія Щиголя, російські хакери працюють поза офіційними держструктурами, але глибоко інтегровані в спецслужби РФ і мають доступ до секретних даних розвідки.

В Україні розгорнулася перша у світі повномасштабна кібервійна. Про це у своїй колонці для "НВ.Бізнес" розповів керівник Державної служби спеціального зв'язку України, бригадний генерал Юрій Щиголь.

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Глава Держспецзв'язку нагадав, що НАТО офіційно визнало кіберпростір ареною воєнних дій разом із традиційними сушею, морем і повітрям ще в 2016 році. Тим часом Росія вже не менше 15 років використовує сучасні технології для здійснення своєї військової агресії. Проте саме війна в Україні показала справжні можливості кіберпростору.

За словами Щиголя, російські хакери працюють поза офіційними держструктурами, але водночас вони глибоко інтегровані в спецслужби Російської Федерації.

"Їхня діяльність щільно координується з іншими військовими активностями", — коментує експерт.

Одним із найнаочніших таких прикладів стала кібератака на Одеську міськраду, яка сталась паралельно з ударом крилатими ракетами по місту, пояснює він.

Російські хакери поводяться абсолютно безпринципно — так само, як і армія РФ загалом, зазначає Щиголь.

"Їхньою метою є об'єкти критичної інфраструктури, такі як енергетичні та комунальні підприємства, лікарні та служби екстреного реагування, фінансова система, логістика, що надають допомогу організації", — перераховує голова Держспецзв'язку. Так, під час найбільшого потоку українських переселенців хакери атакували гуманітарні організації.

Як наголошує Щиголь, російські кіберзлочинці працюють у тісній співпраці з військовими ЗС РФ. Як наслідок вони користуються доступом до секретних даних розвідки. "Такий підхід порівняно дешевий, адже кіберзлочинці можуть фінансувати свої операції, використовуючи шахрайські схеми", — уточнює глава Держспецзв'язку.

По суті сьогодні кожен українець може стати жертвою наступної кібератаки. Унаслідок хакери матимуть доступ до особистих даних і контактів, що надасть російським спецслужбам можливість доступу до систем українських установ чи організацій. Щоб цього не сталося, кожен має відповідати за свою кібербезпеку — як приватні особи, так організації чи структури, каже експерт.

Раніше засновник Інституту когнітивного моделювання Віктор Березенко заявив, що світ вступив у першу в світовій історії кіберпсихологічну війну, в якій використовують цифрові технології, щоб дестабілізувати суспільство, викликати паніку та сіяти дезінформацію.

Нагадаємо, 23 червня президент Microsoft заявив, що технологічна корпорація скорочуватиме свою діяльність у Росії до того часу, поки там навряд чи щось залишиться.