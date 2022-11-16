Ушкодження дуже сильні: якими будуть відключення електроенергії після нових обстрілів

Нанесення ЗС РФ нових ударів 15 листопада по енергетичних об'єктах призвело до нових серйозних пошкоджень електромереж. Зважаючи на це, громадянам варто підготуватися до тривалих перебоїв з постачанням електроенергії.

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Відключення споживачів від електроенергії не припиняться доки не буде відновлено повну потужність пошкоджених підстанцій, трансформаторів, ліній, і доки не буде завершено повноцінний ремонт усіх пошкоджених ракетами об'єктів. Однак, на жаль, при регулярних нових атаках росіян на енергосистему країни (а як показав вчорашній день – 15 листопада і понад 90 ракет — обстріли не закінчуються) немає можливості привести до робочого стану все те, що було виведено раніше. Вже були випадки повторних ударів туди, де раніше ушкодження ліквідували. Про це пише Фокус у новій статті "Відключення надовго. Що буде з електроенергією через ракетний терор Росії завтра і взимку".

За даними "Укренерго", після обстрілу 15 листопада найскладніша ситуація на заході України, а також центральному та північно-східних регіонах. "Для стабілізації енергосистеми "Укренерго" було застосовано аварійні графіки відключень. Це дозволило запобігти повному знеструмленню країни. Енергетики одразу ж взялися за відновлення забезпечення споживачів та пошкоджених мереж та електростанцій", — повідомив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький. Він пояснив: наступні кілька днів будуть важкими — наближається похолодання, споживання електроенергії зростатиме, відповідно зросте і навантаження на мережі.

"Зруйновані транспортні шляхи — мережі. Навіть якби сьогодні атаки закінчилися, то місяць необхідний на відновлення нормального транспортування електроенергії. Більш-менш нормального. Але в деяких регіонах і через місяць будуть відключення споживачів. Пошкодження — дуже суттєві, частина обладнання, яке знищено, вимагає місяців на виготовлення, його потрібно знайти й коштує воно десятки мільйонів доларів, тому це непроста історія", — розповів Фокусу директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко.

У такій ситуації енергетики здійснюють оперативний ремонт там, де це можливо — є потрібне обладнання, проте з кожним новим ушкодженням зростає потреба в економії електроенергії. Забезпечити таку економію максимально швидко та ефективно можуть лише відключення споживачів. Тому, за словами експертів, відключення триватимуть.

[ + – ] ЗС РФ обстрілюють підстанції та трансформатори, що веде до дефіциту пропускної спроможності мереж Фото: УНІАН

Особливо тривалими відключення можуть бути у центральній та східній Україні — регіонах з найбільшою кількістю пошкоджених внаслідок ударів ЗС РФ підстанцій та трансформаторів. Зокрема тривалими можуть бути відключення у Києві, особливо в районах з високим рівнем енергоспоживання — це густонаселені райони лівобережного Києва (Дарницький, Деснянський, Дніпровський).

"Відключення ведуть до економії, це метод, який гарантує зниження споживання. Вони відключають там, де необхідно збалансувати навантаження енергосистеми, щоб не було надмірне навантаження на трансформатори, у великих районах частіше потрібно скоротити дисбаланс, надмірно заселені райони перевантажують мережу, тому їх відключають", – зазначив Денис Саква, старший аналітик Dragon Capital.

Нагадаємо, Росія 15 листопада випустила територією України 90 ракет. Більшість із них було збито українськими силами протиповітряної оборони.

Як повідомлялося, заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв заявив, що "світло загасили" наступного дня після того, як Генасамблея ООН ухвалила резолюцію про виплату Росією репарацій за вторгнення в Україну.

Раніше Фокус писав, що 16 листопада, згідно з інформацією "Укренерго", планові відключення діятимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.