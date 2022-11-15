"Особливо ввечері та вдень": 8 областей України відключатимуть від електроенергії, — Укренерго

У НЕК заявили, що інформація про те, що в столиці нібито можуть припинитися віялові відключення світла, не відповідає дійсності.

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В "Укренерго" повідомили подробиці про обмеження електроспоживання 15 листопада. Так, без світла можуть залишити 8 областей України, про що написали на сторінці компанії Facebook.

Повідомляється, що відключення заплановані з 00:00 до 01:00 та з 05:00 до 24:00.

Так, планові відключення діятимуть у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях. Щодо інших областей України, то там відключення не заплановано.

"Обмеження споживання електроенергії є наслідком пошкодження енергооб'єктів російськими ракетами та дронами. Ремонтні бригади проводять відновлювальні роботи цілодобово, щоб українці мали світло", — сказано в повідомленні.

Також в "Укренерго" нагадали про те, що українцям слід свідомо ставитись до споживання електроенергії. Особливо це стосується ранкового та вечірнього пікового споживання.

"Це допомагає не допускати перевантаження електромереж та швидше відновлювати пошкоджені енергооб'єкти", — написали у відомстві.

Також у НЕК спростували інформацію про те, що у Києві можуть перестати відключати світло вже за тиждень. Про це повідомляє пресслужба "Укренерго" у Telegram.

Там заявили, що інформація, яка поширюється в мережі про те, що віялові відключення у столиці можуть припинитися вже скоро, не відповідає дійсності.

Раніше Фокус повідомляв, що у ДТЕК розповіли, коли відновлять електропостачання у Херсонській області. У компанії повідомили, що найбільші руйнування виявлено в районі Берислава та Давидова Брода.

Також нагадаємо, що росіяни залишили без світла окуповану частину Запоріжжя. Міський голова заявив, що проблеми спостерігаються у жителів Енергодару, Токмака, Пологів, Більмака та найближчих сіл. Знеструмлено частину Мелітопольського району.