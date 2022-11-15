"Особенно вечером и днем": 8 областей Украины будут отключать от электроэнергии, — Укрэнерго

В НЭК заявили, что информация о том, что в столице якобы могут прекратиться веерные отключения света не соответствует действительности.

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В "Укрэнерго" сообщили подробности об ограничениях электропотребления 15 ноября. Так, без света могут оставить 8 областей Украины, о чем написали на странице компании в Facebook.

Сообщается, что отключения запланированы с 00:00 до 01:00 и с 05:00 до 24:00.

Так, плановые отключения будут действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и в Донецкой областях. Что касается других областей Украины, то там отключения не запланированы.

"Ограничение потребления электроэнергии является следствием повреждения энергообъектов российскими ракетами и дронами. Ремонтные бригады проводят восстановительные работы круглосуточно, чтобы у украинцев было светло", — сказано в сообщении.

Также в "Укрэнерго" напомнили о том, что украинцам следует сознательно относиться к потреблению электроэнергии. Особенно это касается утреннего и вечернего пикового потребления.

"Это помогает не допускать перегрузки электросетей и быстрее восстанавливать поврежденные энергообъекты", — написали в ведомстве.

Также в НЭК опровергли информацию о том, что в Киеве могут перестать отключать свет уже через неделю. Об этом сообщает пресс-служба "Укрэнерго" в Telegram.

Там заявили, что информация, которая распространяется в сети о том, что веерные отключения в столице могут прекратиться уже скоро, не соответствует действительности.

Ранее Фокус сообщал, что в ДТЭК рассказали, когда восстановят электроснабжение в Херсонской области. В компании сообщили, что наибольшие разрушения обнаружены в районе Берислава и Давыдова Брода.

Также напомним, что россияне оставили без света оккупированную часть Запорожья. Городской глава заявил, что проблемы наблюдаются у жителей Энергодара, Токмака, Пологов, Бильмака и ближайших сел. Обесточена часть Мелитопольского района.