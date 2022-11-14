"Погрузили во тьму": россияне оставили без света оккупированную часть Запорожья, — Федоров

Городской глава заявил, что проблемы наблюдаются у жителей Энергодара, Токмака, Пологов, Бильмака и ближайших сел. Обесточена часть Мелитопольского района.

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Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров сообщил, что в большинстве населенных пунктов оккупированной Запорожской области прекращено электроснабжение. Об этом чиновник написал на своей странице в Telegram.

"Оккупированные территории рашисты погрузили во тьму. Сегодня вечером пропал свет почти на всей оккупированной части Запорожской области", — поделился Иван Федоров.

Глава Мелитополя уточнил, что электричество сейчас недоступно жителям Энергодара, Токмака, Пологов, Бильмака и ближайших сел. Кроме того, свет пропал в части Мелитопольского района.

По словам Федорова, отключение электроэнергии влечет за собой проблемы с водопроводом. Он отметил, что в захваченном российскими войсками Мелитополе люди сидят без воды. Мер также упомянул о том, что благодаря проблемам с электричеством, на оккупированных территориях наконец-то прекратилось вещание российских пропагандистских телеканалов.

Ранее Иван Федоров также рассказывал о том, Вооруженные силы РФ стягивают на территорию Мелитополя большое количество военной техники и живой силы, превращая город в военную базу. Прибывшие российские военные выживают из домов местных жителей и занимают территории школ и детских садиков.

Напомним, что в Запорожье местные власти призвали горожан эвакуироваться из-за обстрелов. В городской администрации отмечают, что некоторые из сброшенных россиянами снарядов не разорвались и могут детонировать в любое время.

Фокус также писал о том, что неподалеку от Запорожья была подорвана машина из коллаборантом Максимом Зубаревым. До прихода российских сил Зубарев был директором коммунального предприятия "Чистота", а после занял одну из руководящих должностей в оккупационной администрации поселка Акимовка, Мелитопольского района.