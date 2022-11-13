Мэр Мелитополя рассказал, что ВС РФ превратили город в "сплошную военную базу"
По словам Ивана Федорова, в город прибывают российские военные со стороны Херсона и временно оккупированного Токмака Запорожской области.
Иван Федоров, мэр временно оккупированного Мелитополя в Запорожской области, рассказал, что российские военные превращают город в "сплошную военную базу" и стягивают туда войска, в том числе и со стороны освобожденного ВСУ Херсона. Подробности он написал на своем Telegram-канале.
По словам Федорова, в Мелитополь прибывают колонны российских военных как со стороны Херсона, так и со стороны временно оккупированного Токмака Запорожской области.
По периметру города оккупанты строят укрепления и фортификационные сооружения, а также роют окопы.
Российские военные занимают дома мирных жителей, расселяются в школах и детских садах. Военную технику расставляют в жилых кварталах.
Гражданским лицам запрещено приближаться к району мелитопольского военного аэродрома. Там с первых дней вторжения в Украину ВС РФ накапливают технику и живую силу.
В 22-ю школу Мелитополя, по информации Ивана Федорова, сегодня, 13 ноября, прибыли автобусы с мобилизованными в так называемой "ДНР". Во дворе школы были расставлены "Грады".
Полно российских военных и в селах вокруг Мелитополя. Так, в селе Плодородное – много так называемых "кадыровцев". По словам Федорова, они везде "развесили флаги со своим вождем".
В Михайловке и Заречном проходят обыски – оккупанты проверяют дома, спрашивают о мужчинах.
В Приазовской, Нововасильевской и Александровской громадах российские военные взламывают и занимают пустующие дома.
В курортной Кирилловке военные ВС РФ занимают пустующие базы отдыха.
В поселке Шелюги около Кирилловки военные ВС РФ заехали на танках, разместились в детсаду и перекрыли доступ к лесничеству.
Федоров добавил, что ВСУ хорошо знают, где размещается враг и "что делать, чтобы он бежал с украинской земли". Также он упомянул о громком взрыве, который прозвучал в Мелитополе около 21.00.
Ранее сообщалось, что с самого высокого флагштока в Запорожской области, который находится на центральной площади оккупированного российскими войсками Мелитополя, сняли флаг РФ. Журналисты посчитали это добрым знаком, потому что спуск российского флага предшествовал и сдаче Херсона. Впрочем, уже к вечеру триколор вернули на флагшток.