Мер Мелітополя розповів, що ЗС РФ перетворили місто на "суцільну військову базу"

За словами Івана Федорова, до міста прибувають російські військові з боку Херсона та тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

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Іван Федоров, мер тимчасово окупованого Мелітополя в Запорізькій області, розповів, що російські військові перетворюють місто на "суцільну військову базу" і стягують туди війська, зокрема з боку звільненого ЗСУ Херсона. Подробиці він написав на своєму Telegram-каналі.

За словами Федорова, до Мелітополя прибувають колони російських військових як з боку Херсона, так і з боку тимчасово окупованого Токмака Запорізької області.

По периметру міста окупанти будують укріплення та фортифікаційні споруди, а також риють окопи.

Російські військові займають будинки мирних жителів, розселяються в школах та дитячих садках. Військову техніку розставляють у житлових кварталах.

Цивільним особам заборонено наближатися до району мелітопольського військового аеродрому. Там із перших днів вторгнення в Україну ЗС РФ накопичують техніку та живу силу.

До 22-ї школи Мелітополя, за інформацією Івана Федорова, сьогодні, 13 листопада, прибули автобуси з мобілізованими у так званій "ДНР". На подвір'ї школи було розставлено "Гради".

Повно російських військових та у селах навколо Мелітополя. Так, у селі Родюче — багато так званих "кадирівців". За словами Федорова, вони скрізь "розвісили прапори зі своїм вождем".

У Михайлівці та Зарічному відбуваються обшуки — окупанти перевіряють будинки, запитують про чоловіків.

У Приазовській, Нововасильівській та Олександрівській громадах російські військові зламують і займають порожні будинки.

У курортній Кирилівці військові ЗС РФ займають порожні бази відпочинку.

У селищі Шелюги біля Кирилівки військові ЗС РФ заїхали на танках, розмістилися у дитсадку та перекрили доступ до лісництва.

Федоров додав, що ЗСУ добре знають, де розміщується ворог і "що робити, щоб він утік із української землі". Також він згадав про гучний вибух, який пролунав у Мелітополі близько 21:00.

Раніше повідомлялося, що з найвищого флагштока в Запорізькій області, який знаходиться на центральній площі, окупованого російськими військами Мелітополя, зняли прапор РФ. Журналісти вважали це за хороший знак, бо спуск російського прапора передував і здачі Херсона. Втім, уже надвечір триколор повернули на флагшток.