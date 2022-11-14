"Занурили у пітьму": росіяни залишили без світла окуповану частину Запоріжжя, — Федоров

Міський голова заявив, що проблеми спостерігаються у жителів Енергодару, Токмака, Пологів, Більмака та найближчих сіл. Знеструмлено частину Мелітопольського району.

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Мер тимчасово окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що у більшості населених пунктів окупованої Запорізької області припинено електропостачання. Про це урядовець написав на своїй сторінці в Telegram.

"Окуповані території рашисти занурили у темряву. Сьогодні ввечері зникло світло майже на всій окупованій частині Запорізької області", — сказав Іван Федоров.

Глава Мелітополя уточнив, що електрика нині недоступна для мешканців Енергодару, Токмака, Пологів, Більмака та найближчих сіл. Крім того, світло зникло в частині Мелітопольського району.

За словами Федорова, відключення електроенергії спричиняє проблеми з водопроводом. Він зазначив, що у захопленому російськими військами Мелітополі люди сидять без води. Мер також згадав про те, що завдяки проблемам з електрикою на окупованих територіях нарешті припинилося мовлення російських пропагандистських телеканалів.

Раніше Іван Федоров також розповідав про те, Збройні сили РФ стягують на територію Мелітополя велику кількість військової техніки та живої сили, перетворюючи місто на військову базу. Російські військові, що прибули, виживають з будинків місцевих жителів і займають території шкіл і дитячих садків.

Нагадаємо, що в Запоріжжі місцева влада закликала городян евакуюватися через обстріл. У міській адміністрації зазначають, що деякі зі скинутих росіянами снарядів не розірвалися і можуть детонувати будь-коли.

Фокус також писав про те, що неподалік Запоріжжя було підірвано машину з колаборантом Максимом Зубарєвим. До приходу російських сил Зубарєв був директором комунального підприємства "Чистота", а потім обійняв одну з керівних посад в окупаційній адміністрації селища Якимівка, Мелітопольського району.