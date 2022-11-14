В ДТЭК рассказали, когда восстановят электроснабжение в Херсонской области

В компании сообщили, что наибольшие разрушения обнаружены в районе Берислава и Давыдова Брода.

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Чтобы восстановить поврежденные линии электроснабжения в Херсонской области потребуются от двух до трех недель. Как сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона, линии повреждены существенно, поэтому энергетическая компания приобщится к восстановительным работам в деоккупированном регионе к местной "Херсоноблэнерго".

Сахарук отметил, что специалисты уже обошли 75 километров поврежденных линий электропередач из 100. Ими было установлено степень повреждения — 16 опор отсутствует, также много проволоки лежит на земле. По его словам, наибольшие разрушения линий электропередач наблюдаются в районе Берислава и Давыдова Брода.

"Даже если там будут работать пять-шесть бригад, то срок восстановления линии из Днепропетровской области до Берислава будет минимум недели две-три. Не раньше, потому что значительные разрушения", — пояснил Сахарук.

Чиновник добавил, что на данный момент главной задачей является разминирование территорий, чтобы обезопасить работу ремонтных бригад.

Ситуация в Бериславском районе

Согласно данным начальника Бериславской районной военной администрации Владимира Литвинова, в деоккупированном районе Бериславском районе Херсонской области россияне заминировали практически все объекты критической инфраструктуры, включая учебные заведения, жилые дома, медицинские учреждения, а также лесополосы. По его словам, противник продолжает обстрелы района, из-за чего крайне трудно провести разминирование территорий.

"В городе Берислав российские войска взорвали высоковольтные линии электропередач, разрушено около полутора километра опор и линий. Поэтому город остается без электропотребления, также отсутствует газо- и водоснабжение", — сказал Литвинов.

Чиновник отметил, что как только военные проведут разминирование, ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению критической инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что в деоккупированном Херсоне заработала мобильная связь. Сеть восстановлена еще не полностью, но базовые станции оператора Vodafone уже работают на полную мощность.

В Херсоне 12 ноября возобновили деятельность украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция. По словам главы Херсонской ОГА Ярослава Янушевича, город постепенно возвращается к обычной жизнедеятельности.