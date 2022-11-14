У ДТЕК розповіли, коли відновлять електропостачання у Херсонській області

У компанії повідомили, що найбільші руйнування виявлено в районі Берислава та Давидова Брода.

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Щоб відновити пошкоджені лінії електропостачання в Херсонській області, потрібно від двох до трьох тижнів. Як повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телемарафону, лінії суттєво пошкоджені, тому енергетична компанія долучиться до відновлювальних робіт у деокупованому регіоні до місцевої "Херсонобленерго".

Сахарук зазначив, що фахівці вже обійшли 75 кілометрів пошкоджених ліній електропередач зі 100. Вони встановили ступінь пошкодження — 16 опор відсутні, також багато дроту лежить на землі. За його словами, найбільші руйнування ліній електропередач спостерігаються у районі Берислава та Давидова Брода.

"Навіть якщо там працюватимуть п'ять-шість бригад, то термін відновлення лінії з Дніпропетровської області до Берислава буде мінімум тижнів зо два-три. Не раніше, тому що значні руйнування", — пояснив Сахарук.

Чиновник додав, що наразі головним завданням є розмінування територій, щоб убезпечити роботу ремонтних бригад.

Ситуація у Бериславському районі

За даними начальника Бериславської районної військової адміністрації Володимира Литвинова, у деокупованому районі Бериславському районі Херсонської області росіяни замінували практично всі об'єкти критичної інфраструктури, включаючи навчальні заклади, житлові будинки, медичні установи та лісосмуги. За його словами, противник продовжує обстріл району, через що вкрай важко провести розмінування територій.

"У місті Берислав російські війська підірвали високовольтні лінії електропередач, зруйновано близько півтора кілометра опор та ліній. Тому місто залишається без електроспоживання, також відсутнє газо- та водопостачання", — сказав Литвинов.

Чиновник зазначив, що як тільки військові проведуть розмінування, ремонтні бригади розпочнуть роботи з відновлення критичної інфраструктури.

Раніше повідомлялося, що в деокупованому Херсоні запрацював мобільний зв'язок. Мережа відновлена ще не повністю, але базові станції оператора Vodafone вже працюють на повну потужність.

У Херсоні 12 листопада відновили діяльність українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція. За словами голови Херсонської ОДА Ярослава Янушевича, місто поступово повертається до звичайної життєдіяльності.