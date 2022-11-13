В Херсон повертається мобільний зв'язок: які оператори вже працюють
Фахівцям довелося побудувати практично нову мережу для міста, яке вісім місяців перебувало під російською окупацією.
Українські мобільні оператори починають надавати послуги у Херсоні, який кілька днів тому було звільнено від російських військ. Мережа відновлена ще не повністю, проте частина абонентів вже має можливість користуватися зв'язком.
Зокрема, оператор Vodafone у своєму Facebook повідомив, що його фахівцям вдалося менш ніж через 18 годин "побудувати майже нову мережу для міста", а базові станції у Херсоні вже працюють на повну потужність.
"Щойно включили Херсон! Користуйтеся, будь ласка, дорогі українці", — пост з таким текстом компанія опублікувала близько 10-ї вечора.
Раніше інший оператор стільникового зв'язку — "Київстар" — прозвітував про початок роботи в центрі Херсона першої базової станції з 4G/LTE мережею. Компанія уточнила, що роботи з відновлення зв'язку з її боку триватимуть завтра, 14 листопада.
Про відновлення роботи в Херсоні поки що офіційно не повідомляв оператор Lifecell, проте, згідно з повідомленнями з міських телеграм-каналів, ця компанія також почала забезпечувати абонентів зв'язком.
Проте жителі Херсона, у яких поки що не запрацював зв'язок, можуть спробувати скористатися мережею інших операторів. Згідно з порадами Держспецзв'язку, щоб підключитися до національного роумінгу власникам Android-і iOS-пристроїв, необхідно вимкнути автовибір мережі:
Android
Установки → Мобільна мережа → Оператор → знайдіть та виберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob
iOS
Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → знайдіть та виберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob
- Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перезавантажте телефон та повторіть.
- Періодично намагайтеся повернутися (підключитися) до мережі оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі.
- Обмежте споживання мобільного трафіку, ніж навантажувати мережі мобільних операторів. Вимкніть режим автоматичного завантаження мультимедіа в месенджерах: Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження"/у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа"
- Якщо ви не можете додзвонитися до рідних, напишіть СМС. Скоротіть час телефонних розмов до мінімуму — можливо, в цей час іншому абоненту необхідно викликати швидку або рятувальників.
- Якщо не працює зв'язок у національному роумінгу, переконайтеся, що вимкнено "Режим польоту". З'ясуйте, чи є зв'язок у інших людей поряд.
- Якщо зв'язок не працює лише у вас, необхідно замінити SIM-картку. Зв'яжіться з оператором (зателефонуйте в контакт-центр або напишіть у соцмережі) та дізнайтесь адресу та графік роботи найближчого магазину. Переконайтеся, що дістатись туди можна безпечно.
- Якщо в інших користувачів також не працює мережа жодного оператора, то проблема в пошкодженні інфраструктури внаслідок бойових дій. Повідомляти про це оператору не потрібно.
- Якщо в інших користувачів зв'язок працює:
- перезавантажте телефон;
- вимкніть телефон, вийміть та поставте SIM-картку назад;
- перевірте роботу SIM-картки в іншому пристрої.
Нагадаємо, раніше у деокупованому Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція.
Також ми писали, що за час російської окупації в Херсоні було повністю знищено енергосистему міста.