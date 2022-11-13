В Херсон повертається мобільний зв'язок: які оператори вже працюють

Фахівцям довелося побудувати практично нову мережу для міста, яке вісім місяців перебувало під російською окупацією.

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Українські мобільні оператори починають надавати послуги у Херсоні, який кілька днів тому було звільнено від російських військ. Мережа відновлена ще не повністю, проте частина абонентів вже має можливість користуватися зв'язком.

Зокрема, оператор Vodafone у своєму Facebook повідомив, що його фахівцям вдалося менш ніж через 18 годин "побудувати майже нову мережу для міста", а базові станції у Херсоні вже працюють на повну потужність.

"Щойно включили Херсон! Користуйтеся, будь ласка, дорогі українці", — пост з таким текстом компанія опублікувала близько 10-ї вечора.

Раніше інший оператор стільникового зв'язку — "Київстар" — прозвітував про початок роботи в центрі Херсона першої базової станції з 4G/LTE мережею. Компанія уточнила, що роботи з відновлення зв'язку з її боку триватимуть завтра, 14 листопада.

Про відновлення роботи в Херсоні поки що офіційно не повідомляв оператор Lifecell, проте, згідно з повідомленнями з міських телеграм-каналів, ця компанія також почала забезпечувати абонентів зв'язком.

Проте жителі Херсона, у яких поки що не запрацював зв'язок, можуть спробувати скористатися мережею інших операторів. Згідно з порадами Держспецзв'язку, щоб підключитися до національного роумінгу власникам Android-і iOS-пристроїв, необхідно вимкнути автовибір мережі:

Android

Установки → Мобільна мережа → Оператор → знайдіть та виберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

iOS

Параметри → Стільникові дані → Вибір мережі → знайдіть та виберіть доступну мережу Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

Якщо зареєструватися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу. Перезавантажте телефон та повторіть.

Періодично намагайтеся повернутися (підключитися) до мережі оператора вручну або увімкнувши автовибір мережі.

Обмежте споживання мобільного трафіку, ніж навантажувати мережі мобільних операторів. Вимкніть режим автоматичного завантаження мультимедіа в месенджерах: Налаштування месенджера → Дані та сховище або Медіафайли → Вимкніть опцію "Фонове завантаження"/у розділі "Через мобільну мережу" вимкніть "Автозавантаження медіа"

Якщо ви не можете додзвонитися до рідних, напишіть СМС. Скоротіть час телефонних розмов до мінімуму — можливо, в цей час іншому абоненту необхідно викликати швидку або рятувальників. Якщо не працює зв'язок у національному роумінгу, переконайтеся, що вимкнено "Режим польоту". З'ясуйте, чи є зв'язок у інших людей поряд. Якщо зв'язок не працює лише у вас, необхідно замінити SIM-картку. Зв'яжіться з оператором (зателефонуйте в контакт-центр або напишіть у соцмережі) та дізнайтесь адресу та графік роботи найближчого магазину. Переконайтеся, що дістатись туди можна безпечно. Якщо в інших користувачів також не працює мережа жодного оператора, то проблема в пошкодженні інфраструктури внаслідок бойових дій. Повідомляти про це оператору не потрібно. Якщо в інших користувачів зв'язок працює:

перезавантажте телефон;

вимкніть телефон, вийміть та поставте SIM-картку назад;

перевірте роботу SIM-картки в іншому пристрої.

Нагадаємо, раніше у деокупованому Херсоні запрацювали українська обласна та міська військові адміністрації, СБУ та Нацполіція.

Також ми писали, що за час російської окупації в Херсоні було повністю знищено енергосистему міста.