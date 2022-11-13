В Херсон возвращается мобильная связь: какие операторы уже работают

Специалистам пришлось построить практически новую сеть для города, который восемь месяцев находился под российской оккупацией.

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Украинские мобильные операторы начинают предоставлять услуги в Херсоне, который несколько дней назад был освобожден от российских войск. Сеть восстановлена еще не полностью, однако часть абонентов уже имеют возможность пользоваться связью.

В частности, оператор Vodafone в своем Facebook сообщил, что его специалистам удалось менее чем через 18 часов "построить почти новую сеть для города", а базовые станции в Херсоне уже работают на полную мощность.

"Только что включили Херсон! Пользуйтесь, пожалуйста, дорогие украинцы", — пост с таким текстом компания опубликовала около 10 вечера.

Ранее другой оператор сотовой связи — "Киевстар" — отчитался о начале работы в центре Херсона первой базовой станции с 4G/LTE сетью. Компания уточнила, что работы по восстановлению связи с ее стороны продолжатся завтра, 14 ноября.

О возобновлении работы в Херсоне пока официально не уведомлял оператор Lifecell, однако, согласно сообщениям из городских телеграм-каналов, эта компания также начала обеспечивать абонентов связью.

Тем не менее, жители Херсона, у которых пока не заработала связь, могут попробовать воспользоваться сетью других операторов. Согласно советам Госспецсвязи, чтобы подключиться к национальному роумингу владельцам Android- и iOS-устройств, необходимо выключить автовыбор сети:

Android

Настройки → Мобильная сеть → Оператор → найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

iOS

Параметры → Сотовые данные → Выбор сети → найдите и выберите доступную сеть Vodafone UA, UA-Kyivstar, lifecell, 3Mob

Если зарегистрироваться не удалось, попробуйте снова или выберите другую сеть. Перезагрузите телефон и повторите.

Периодически пытайтесь вернуться (подключиться) к сети оператора вручную или включив автовыбор сети.

Ограничьте потребление мобильного трафика, чтоб не нагружать сети мобильных операторов. Выключите режим автоматической загрузки мультимедиа в мессенджерах: Настройки мессенджера → Данные и хранилище или Медиафайлы → Выключите опцию "Фоновая загрузка" / в разделе "Через мобильную сеть" выключите "Автозагрузка медиа"

Если вы не можете дозвониться родным, напишите СМС. Сократите время телефонных разговоров до минимума — возможно, в это время другому абоненту крайне необходимо вызвать скорую или спасателей. Если не работает связь в национальном роуминге, убедитесь, что выключен "Режим полета". Выясните, есть ли связь у других людей рядом. Если связь не работает только у вас, необходимо заменить SIM-карту. Свяжитесь с оператором (позвоните в контакт-центр или напишите в соцсети) и узнайте адрес и график работы ближайшего магазина. Убедитесь, что добраться туда можно безопасно. Если у других пользователей также не работает сеть ни одного оператора, значит, проблема в повреждении инфраструктуры в результате боевых действий. Сообщать об этом оператору не нужно. Если у других пользователей связь работает:

перезагрузите телефон;

выключите телефон, извлеките и поставьте SIM-карту обратно;

проверьте работу SIM-карты в другом устройстве.

Напомним, ранее в деоккупированном Херсоне заработали украинская областная и городская военные администрации, СБУ и Нацполиция.

Также мы писали, что за время российской оккупации в Херсоне была полностью уничтожена энергосистема города.