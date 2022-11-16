Повреждения очень сильные: какими будут отключения электроэнергии после новых обстрелов

Нанесение ВС РФ новых ударов 15 ноября по энергетическим объектам привело к новым серьезным повреждениям электросетей. Ввиду этого гражданам стоит подготовиться к длительным перебоям с поставками электроэнергии.

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Отключения потребителей от электроэнергии не прекратятся пока не будет восстановлена полная мощность поврежденных подстанций, трансформаторов, линий, и пока не будет завершен полноценный ремонт всех поврежденных ракетами объектов. Однако, увы, при регулярных новых атаках россиян на энергосистему страны (а как показал вчерашний день – 15 ноября и более 90 ракет – обстрелы не заканчиваются) нет возможности привести в рабочее состояние все то, что было выведено из строя ранее. Уже были случаи повторных ударов туда, где ранее повреждения ликвидировали. Об этом пишет Фокус в новой статье "Отключения надолго. Что будет с электроэнергией из-за ракетного террора России завтра и зимой".

По данным "Укрэнерго", после обстрелов 15 ноября наиболее сложная ситуация на западе Украины, а также центральном и северо-восточных регионах. "Для стабилизации энергосистемы "Укрэнерго" были применены аварийные графики отключений. Это позволило предотвратить полное обесточивание страны. Энергетики сразу же приступили к возобновлению питания потребителей и поврежденных сетей и электростанций", — сообщил глава правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий. Он объяснил: следующие несколько дней будут тяжелыми — приближается похолодание, потребление электроэнергии будет расти, соответственно, вырастет и нагрузка на сети.

"Разрушены транспортные пути – сети. Даже если сегодня атаки закончились бы, то месяц необходим на возобновление нормальной транспортировки электроэнергии. Более-менее нормальной. Но в некоторых регионах и через месяц будут отключения потребителей. Повреждения — очень существенные, часть оборудования, которое уничтожено, требует месяцев на изготовление, его нужно найти и стоит оно десятки миллионов долларов, так что это непростая история", — рассказал Фокусу директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

В такой ситуации энергетики совершают оперативный ремонт там, где это возможно – есть нужное оборудование, однако с каждым новым повреждением растет потребность в экономии электроэнергии. Обеспечить такую экономию максимально быстро и эффективно могут лишь отключения потребителей. Поэтому, по словам экспертов, отключения будут продолжаться.

[ + – ] ВС РФ обстреливают подстанции и трансформаторы, что ведет к дефициту пропускной способности сетей Фото: УНИАН

Особенно длительными отключения могут быть в центральной и восточной Украине – регионах с наибольшим количеством поврежденных вследствие ударов ВС РФ подстанций и трансформаторов. В том числе длительными могут быть отключения в Киеве, особенно в районах с высоким уровнем энергопотребления – это густонаселенные районы левобережного Киева (Дарницкий, Деснянский, Днепровский).

"Отключения ведут к экономии, это метод, который гарантирует снижение потребления. Они отключают там, где необходимо сбалансировать нагрузку энергосистемы, чтоб не была чрезмерная нагрузка на трансформаторы, в больших районах чаще нужно сократить дисбаланс, чрезмерно заселенные районы перегружают сеть, потому их отключают", — отметил Денис Саква, старший аналитик Dragon Capital.

Напомним, Россия 15 ноября выпустила по территории Украины 90 ракет. Большинство из них было сбито украинскими силами противовоздушной обороны.

Как сообщалось, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что "свет потушили" на следующий день после того, как Генассамблея ООН приняла резолюцию о выплате Россией репараций за вторжение в Украину.

Ранее Фокус писал, что 16 ноября, согласно информации "Укрэнерго", плановые отключения будут действовать в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской и в Донецкой областях.