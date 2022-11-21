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Военный Фокус Российско-украинская война

Директор ВОЗ заговорил о массовой эвакуации украинцев: стали известны причины

беженцы, толпа, люди, эвакуация, граница
Фото: AP | Один из руководителей ВОЗ считает, что этой зимой украинцам лучше массово выехать из страны

По словам директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, миллионы украинцев будут вынуждены бежать от холодов и эпидемии, которая вспыхнет в Украине.

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С установлением стабильной минусовой температуры на всей территории Украины, около 2-3-х миллионов граждан нашей страны будут вынужденны покинуть свои дома. Такой прогноз озвучил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге во время своего визита в Киев 21 ноября.

"Мы ожидаем, что два-три миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности", — сказал Клюге.

По его словам, этой зимой большинство украинцев будет прибегать к альтернативным методам отопления с помощью угля и генераторов.

Кроме того, Клюге спрогнозировал, что с наступлением зимы кризисная ситуация наступит в системе здравоохранения Украины. Ведь уже сейчас сотни больниц обесточены и не могут работать из-за ударов ВС РФ по энергосистеме Украины.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения предположил, что, если ракетные удары будут наноситься и дальше, из строя выйдут оборудования родильных домов, реанимаций и станций переливания крови.

Кроме того, в холодный период года украинцев может ожидать новая эпидемия коронавируса. По мнению Клюге, для этого в нашей стране сейчас существуют все условия: низкая температура воздуха, недостаточный иммунитет у населения и сложности с повторной вакцинацией против коронавируса.

Напомним, в Офисе президента рассказали, к чему готовиться украинцам зимой. По словам Кирилла Тимошенко, Украина подготовилась к любым ситуациям, и даже при тотальном блэкауте энергетики сделают все, чтобы восстановить электроснабжение за несколько дней.

Также Фокус писал о том, нужно ли гражданам планировать выезд из многоквартирных домов. Большинство заявлений местных властей и энергоэкспертов сводятся к тому, что зимой регулярная подача тепла, воды и электроэнергии в городах не гарантированы. Это означает потенциальную необходимость покинуть городские квартиры.