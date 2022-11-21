Директор ВОЗ заговорил о массовой эвакуации украинцев: стали известны причины

По словам директора Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге, миллионы украинцев будут вынуждены бежать от холодов и эпидемии, которая вспыхнет в Украине.

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С установлением стабильной минусовой температуры на всей территории Украины, около 2-3-х миллионов граждан нашей страны будут вынужденны покинуть свои дома. Такой прогноз озвучил директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханса Клюге во время своего визита в Киев 21 ноября.

"Мы ожидаем, что два-три миллиона человек покинут свои дома в поисках тепла и безопасности", — сказал Клюге.

По его словам, этой зимой большинство украинцев будет прибегать к альтернативным методам отопления с помощью угля и генераторов.

Кроме того, Клюге спрогнозировал, что с наступлением зимы кризисная ситуация наступит в системе здравоохранения Украины. Ведь уже сейчас сотни больниц обесточены и не могут работать из-за ударов ВС РФ по энергосистеме Украины.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения предположил, что, если ракетные удары будут наноситься и дальше, из строя выйдут оборудования родильных домов, реанимаций и станций переливания крови.

Кроме того, в холодный период года украинцев может ожидать новая эпидемия коронавируса. По мнению Клюге, для этого в нашей стране сейчас существуют все условия: низкая температура воздуха, недостаточный иммунитет у населения и сложности с повторной вакцинацией против коронавируса.

Напомним, в Офисе президента рассказали, к чему готовиться украинцам зимой. По словам Кирилла Тимошенко, Украина подготовилась к любым ситуациям, и даже при тотальном блэкауте энергетики сделают все, чтобы восстановить электроснабжение за несколько дней.

Также Фокус писал о том, нужно ли гражданам планировать выезд из многоквартирных домов. Большинство заявлений местных властей и энергоэкспертов сводятся к тому, что зимой регулярная подача тепла, воды и электроэнергии в городах не гарантированы. Это означает потенциальную необходимость покинуть городские квартиры.