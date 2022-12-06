"Нужно 1-2 дня": в Укрэнерго рассказали о последствиях очередной ракетной атаки ВС РФ

По мнению главы "Укрэнерго" Владимира Кудрицкого, что россияне намеревались спровоцировать новый блэкаут в Украине.

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Глава управления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий заявил, что на восстановление энергосистемы после ракетного обстрела 5 декабря может понадобиться несколько дней. Об этом он рассказал в эфире всеукраинского телемарафона "Единые новости".

"Атака привела к достаточно значительным повреждениям как для электростанций, та и для наших подстанций, которые являются частью магистральной сети. Аварийные ограничения будут, пока некоторые энергоблоки, которые сегодня аварийно отключились во время атаки, будут набирать мощность", — сказал глава "Укрэнерго".

Кудрицкий рассказал, что на восстановление прежнего уровня производства электроэнергии может уйти 1-2 дня. По его словам, через несколько дней ситуация с энергоснабжением станет более стабильной.

Владимир Кудрицкий также прокомментировал ситуацию в Одессе, которая осталась без воды и света из-за массированного обстрела РФ. Он заявил, что у части одесситов электричество появится уже через несколько часов. Что касается остальных, работы по налаживанию линий передач уже ведутся.

Глава НЭК также упомянул о том, что в Российской Федерации намеренно выбрали морозный день для ракетной атаки, чтобы нанести максимум вреда украинской энергетической инфраструктуре. Он отметил, что украинцы не допустили подобного сценария, сбив большинство ракет оккупантов.

Кудрицкий заявил, что у него нет сомнений в том, что ВС РФ намеревались устроить для Украины еще один блэкаут. По его мнению, перед атакой военные РФ консультировались с российскими энергетиками чтобы более эффективно разрушать украинские энергетические объекты.

Напомним, что турецкая компания Karpowership предложила направить в Украину суда-электростанции для того, чтоб помочь украинцам преодолеть последствия массированных обстрелов инфраструктуры.

Фокус также писал о том, что в Министерстве энергетики Украины намерены проверять корректность применения графиков отключения света бытовым потребителям. Мониторинг отключения будут проводить до окончания военного положения.