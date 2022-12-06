Тотальний блекаут: киянам розповіли, чи може місто повністю залишитися без світла

Після ракетних атак у столиці скасували планові відключення електрики та перейшли на екстрені.

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Чергові ракетні удари армії Росії по українській енергосистемі не призведуть до тотального відключення світла в Києві. Про це заявив гендиректор енергокомпанії Yasno Сергій Коваленко.

За його словами, після ракетних атак у столиці скасували планові відключення електрики та перейшли на екстрені. Планові графіки запрацюють одразу після стабілізації енергосистеми.

"Енергетики вже працюють над відновленням. Споживання обмежене на 575 МВт, але про тотальне відключення не йдеться. Більшість міста — зі світлом. Як тільки ситуація в енергосистемі повністю стабілізується, ми повернемося до графіка", — розповів фахівець.

Він зазначив, що подробиці про стан енергосистеми після ракетних ударів стануть відомі трохи згодом.

Нагадаємо, 5 грудня Росія здійснила масований обстріл української території. Вибухи пролунали в Одесі, Запоріжжі, Вінниці, Кривому Розі та Київській області. Внаслідок атаки по Запорізькій області загинули двоє людей. Троє людей отримали поранення, серед них маленька дитина.

Обстріл завдав істотних збитків критичній інфраструктурі України. Енергетикам довелося вдатися до аварійних відключень електрики. У Повітряних силах повідомили, що всього окупанти випустили понад 70 ракет. Більшість ракет — 60 із 70 випущених — збила протиповітряна оборона.

Нагадаємо, представник ГУР Андрій Юсов вважає, що в розпорядженні у Росії ще багато ракет типу С-300, якими вона може обстрілювати прифронтові міста України. При цьому він зазначив, що Росія більше не може дозволити собі часті ракетні удари по Україні.