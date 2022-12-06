Тотальный блэкаут: киевлянам рассказали, может ли город полностью остаться без света

После ракетных атак в столице отменили плановые отключения электричества и перешли на экстренные.

Related video

Очередные ракетных удары армии России по украинской энергосистеме не приведет к тотальному отключению света в Киеве. Об этом заявил гендиректор энергокомпании Yasno Сергей Коваленко.

По его словам, после ракетных атак в столице отменили плановые отключения электричества и перешли на экстренные. Плановые графики заработают сразу после стабилизации энергосистемы.

"Энергетики уже работают над восстановлением. Потребление ограничено на 575 МВт, но о тотальном отключении речь не идет. Большая часть города – со светом. Как только ситуация в энергосистеме полностью стабилизируется, мы вернемся к графику", — рассказал специалист.

Он отметил, что подробности о состоянии энергосистемы после ракетных ударов станут известны чуть позже.

Напомним, 5 декабря Россия совершила массированный обстрел украинской территории. Взрывы прозвучали в Одессе, Запорожье, Виннице, Кривом Роге и Киевской области. В результате атаки по Запорожской области, погибло два человека. Трое людей получили ранения, в их числе маленький ребенок.

Обстрел нанес существенный ущерб критической инфраструктуре Украины. Энергетикам пришлось прибегнуть к аварийным отключениям электричества. В Воздушных силах сообщили, что всего оккупанты выпустили более 70 ракет. Большинство ракет — 60 из 70 выпущенных — сбила Противовоздушная оборона.

Напомним, представитель ГУР Андрей Юсов считает, что в распоряжении у России еще много ракет типа С-300, которыми она может обстреливать прифронтовые города Украины. При этом он отметил, что Россия больше не может позволить себе частые ракетные удары по Украине.