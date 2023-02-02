Подозрение в шпионаже: власти Австрии высылают из страны четырех дипломатов РФ

Сообщается, что российские дипломаты совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом, поэтому должны покинуть Австрию до 8 февраля.

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Правительство Австрии 2 февраля приказало четырем российским дипломатам, находящимся в Вене, в течение 7 дней покинуть страну. Такое решение было принято в связи с действиями россиян, "несовместимых с их дипломатическим статусом", сообщает информационное агентство Associated Press.

Отмечается, что Министерство иностранных дел Австрии объявила четырех российских дипломатов персонами нон грата согласно ст. 9 Венской конвенции о дипломатических отношениях. Двое дипломатов — сотрудники российского посольства, другие двое — представительства при учреждении ООН, говорится в сообщении.

При этом уточняется, двое дипломатов российского посольства "совершили действия, несовместимые с их дипломатическим статусом", дипломаты при ООН "совершили действия, несовместимые с Соглашением о штаб-квартире".

Все вышеуказанные дипломаты должны покинуть Австрию до конца суток 8 февраля.

По информации обозревателей издания Kurier российские дипломаты, вероятно, подозреваются в шпионаже, однако выяснить их имена журналистам не удалось.

Напомним, 19 января в Швеции вынесли приговор двум братьям Киа, которых обвиняли в шпионаже в пользу России. В материале дела говорилось о том, что мужчины в течение почти десяти лет по поручению российской разведки приобретали и разглашали сведения, которые могут нанести ущерб безопасности Швеции.

В Украину 1 февраля прибыл с визитом президент Австрии Александр Ван дер Беллен. Высокий гость встретился с украинским президентом Владимиром Зеленским, после чего главы двух стран посетили Бучу.