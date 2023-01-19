Девять лет и пожизненное: в Швеции вынесли приговор двум братьям за шпионаж в пользу РФ

Мужчин осудили за то, что они в течение 10 лет по поручению Кремля предоставляли России секретные данные, которые могли нанести ущерб безопасности Швеции.

Related video

Окружной суд Стокгольма 19 января вынес приговор двум братьям Киа, которых обвинили в несанкционированной обработке секретных данных и шпионаже в пользу России. Одному из них присудили без двух месяцев 10 лет тюрьмы, другой осужден на пожизненное тюремное заключение. Об этом сообщает шведское издание Aftonbladet.

В материале говорится, что один из братьев был сотрудником Службы безопасности и состоял в вооруженных силах Швеции. При этом ведомство не указывает гражданство осужденных, но уточняет, что мужчины находятся под стражей с осени 2021 года.

"Суд пришел к выводу, что эти люди в течение почти десяти лет по поручению Российской Федерации и ГРУ российской разведки, помимо прочего, приобретали и разглашали сведения, ставшие известными иностранной державе, которые могут нанести ущерб безопасности Швеции", — говорится в сообщении.

Вместе с тем материалы дела разглашаются частично, поскольку содержат много конфиденциальной информации, а прокуроры будут иметь ограниченные возможности для комментирования приговора.

"Эти два человека были осуждены за очень серьезные преступления против системы разведки и безопасности Швеции. Расследование характеризовалось очень хорошим сотрудничеством между органами власти", — заявил главный прокурор отдела национальной безопасности Пер Линдквист.

Ранее сообщалось, что в бывших конспиративных квартирах КГБ, так называемых "кукушках" скрывали дочерей Путина, а также высланных из США российских шпионов. Как рассказали 17 января журналисты The Insider, в одной из таких квартир на Новинском бульваре некоторое время жила старшая дочь Путина Мария Воронцова, в другой — на Мосфильмовской улице — проживала младшая дочь Путина Екатерина Тихонова.

Служба безопасности Украины 10 января информировала о том, что с момента полномасштабного вторжения РФ в Украину было выявлено более 600 российских агентов и шпионов. По фактам государственной измены и шпионажа во время войны идут расследования более 1 500 уголовных дел.