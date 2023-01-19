Дев'ять років і довічне: у Швеції винесли вирок двом братам за шпигунство на користь РФ

Чоловіків засудили за те, що вони протягом 10 років за дорученням Кремля надавали Росії секретні дані, які могли завдати шкоди безпеці Швеції.

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Окружний суд Стокгольма 19 січня виніс вирок двом братам Кіа, яких звинуватили у несанкціонованій обробці секретних даних та шпигунстві на користь Росії. Одному з них присудили без двох місяців 10 років ув'язнення, інший засуджений до довічного ув'язнення. Про це повідомляє шведське видання Aftonbladet.

У матеріалі йдеться, що один із братів був співробітником Служби безпеки і перебував у збройних силах Швеції. При цьому відомство не вказує на громадянство засуджених, але уточнює, що чоловіки перебувають під вартою з осені 2021 року.

"Суд дійшов висновку, що ці люди протягом майже десяти років за дорученням Російської Федерації та ГРУ російської розвідки, окрім іншого, набували та розголошували відомості, що стали відомими іноземній державі, які можуть завдати шкоди безпеці Швеції", — йдеться у повідомленні.

Водночас, матеріали справи розголошуються частково, оскільки містять багато конфіденційної інформації, а прокурори матимуть обмежені можливості для коментування вироку.

"Ці дві людини були засуджені за дуже серйозні злочини проти системи розвідки та безпеки Швеції. Розслідування характеризувалося дуже гарною співпрацею між органами влади", — заявив головний прокурор відділу національної безпеки Пер Ліндквіст.

Раніше повідомлялося, що в колишніх конспіративних квартирах КДБ, так званих "зозулях" приховували дочок Путіна, а також висланих із США російських шпигунів. Як розповіли 17 січня журналісти The Insider, в одній із таких квартир на Новинському бульварі якийсь час жила старша дочка Путіна Марія Воронцова, в іншій — на вулиці Мосфільмівській — проживала молодша дочка Путіна Катерина Тихонова.

Служба безпеки України 10 січня інформувала про те, що з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну було виявлено понад 600 російських агентів та шпигунів. За фактами державної зради та шпигунства під час війни йдуть розслідування понад 1 500 кримінальних справ.