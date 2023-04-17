Британські пілоти перехопили військові літаки РФ біля кордонів НАТО, — ЗМІ

Пілоти Британських ВПС зізналися, що часто бачать російські військові літаки над Балтійським морем. Цього разу спокій біля кордонів порушив Іл-20 у супроводі двох винищувачів Су-27.

Related video

У понеділок, 17 квітня, королівські ВПС Британії перехопили два російські винищувачі та літак-розвідник, що летіли поблизу повітряного простору НАТО над Фінською затокою та Балтійським морем. Про це повідомляє The Independent.

За інформацією видання, винищувачі Eurofighter Typhoon зі складу 9-ї ескадрильї ВПС Великобританії та 71-го крила "Ріхтофен" ВПС Німеччини в п'ятницю злетіли до східної частини кордону НАТО, неподалік від Естонії.

Виявилося, що одним із літаків був розвідувальний літак Іл-20 ВПС Росії, що летів із материкової частини Росії до Калінінграда. Його супроводжували два винищувачі Су-27 Flanker-B.

За словами одного з пілотів, що брали участь в операції, військові королівських ВПС часто бачать російські літаки над Балтійським морем, тому перехоплення було звичайним.

"Проте важливість перехоплення російських літаків і наша прихильність до колективного захисту повітряного простору НАТО залишається незмінною та рішучою. Це перехоплення допомогло зрозуміти, що разом із нашими німецькими союзниками ми можемо діяти швидко та рішуче, щоб ефективно забезпечити безпеку Альянсу", — підкреслив пілот.

Нагадаємо, 7 квітня, два румунські винищувачі F-16 було піднято за тривогою Центром повітряних операцій НАТО в Німеччині для перехоплення двох російських Су-27.

У середині лютого 2023 року два голландські винищувачі F-35 перехопили групу з трьох російських військових літаків (російський Іл-20М, який супроводжували два Су-28) над Польщею та вивели їх за межі зони відповідальності НАТО.