США модернізують свій ядерний арсенал: що зміниться у 2023 році

За даними Національного управління з ядерної безпеки США, до кінця поточного фінансового року американська промисловість має випустити 80 ядерних боєголовок.

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Національне управління ядерної безпеки Сполучених Штатів Америки оприлюднило План управління запасами та управління ними (SSMP), що передбачає модернізацію наявних ядерних сил на 2023 рік. Про це йдеться на офіційному вебсайті відомства.

"У рамках 2023 фінансового року передбачається виконання програми, що включає виробництво 80 плутонієвих зарядів", — йдеться у джерелі.

В управлінні також повідомили про намір продовжити виробництво боєголовок B61-12 Life Extension Program (LEP) та W88 Alteration 370, а також отримати перші серійні одиниці для програми модернізації W80-4 LEP та W87-1.

План також включає модернізацію наявних запасів, реконструкцію інфраструктури, а також дослідження в галузі технологій та інженерії.

"Паралельне виконання цих програм є складним завданням через інтенсивну координацію, необхідну на підприємстві та з нашими партнерами в Міністерстві оборони", — зазначають у відомстві.

Крім того, SSMP передбачає зусилля щодо набору та утримання найкращих фахівців у Сполучених Штатах.

Нагадаємо, що 19 квітня США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. У пресрелізі наголосили той факт, що Minuteman III без ядерного заряду пролетіла близько 6800 кілометрів.

Раніше, 15 квітня, стало відомо про ініціативу законодавців США щодо обмеження повноважень чинного президента Джо Байдена у сфері застосування ядерної зброї. Американському лідеру хочуть заборонити завдавати ядерного удару без попереднього схвалення Конгресу.

Ще ми писали про те, що 28 березня видання Newsweek повідомило, що РФ не надала США інформації, передбаченої договором про стратегічні наступальні озброєння (СНО).