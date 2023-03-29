Росія та США приховали один від одного ключову інформацію про ядерну зброю, – ЗМІ

За словами представника Радбезу США, з американського боку були вжиті "законні контрзаходи" у відповідь на відмову Росії надати дані про свої ядерні сили.

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Російська Федерація не надала Сполученим Штатам Америки інформацію, передбачену договором про стратегічне наступальне озброєння (СНО). Про це пише видання Newsweek, посилаючись на заяву американських офіційних осіб на слуханнях у підкомітеті Палати представників збройних сил 28 березня.

За словами помічника глави Пентагону з космічної політики Джона Пламба, згідно з угодою, кожні пів року РФ та США мають надавати один одному деякі дані про ядерне озброєння.

"Росія відповіла, що не надаватиме цю інформацію. І тому як дипломатичний контрзахід Сполучені Штати не будуть надавати цю інформацію у відповідь", — заявив Пламб.

Помічник міністра вважає, що Кремль займається "брязканням ядерною зброєю", оскільки Росія не змогла досягти своїх стратегічних військових цілей в Україні. За його словами, подібна поведінка є "безвідповідальною".

Джон Пламб також зазначив, що в США працюють над тим, щоб визначити, чи дипломатичні контрзаходи будуть доречні в даній ситуації.

"Те, що ми намагаємося зробити, — це збалансувати як реакцію на безвідповідальну поведінку Росії, так і продовжувати демонструвати, якими, на нашу думку, повинні бути дії відповідальної ядерної держави", — сказав помічник глави Пентагону.

Представник Ради безпеки США заявив у коментарі CNN, що з американського боку було вжито "законні контрзаходи". При цьому він наголосив на необхідності повернення до СНО та дотримання прозорості щодо ядерних озброєнь США та РФ.

Нагадаємо, що 21 лютого президент РФ Володимир Путін виступив із посланням Федеральним зборам, у рамках яких заявив про призупинення участі в СНО-3.

При цьому в МЗС РФ запевнили, що Москва дотримуватиметься вказаних у договорі кількісних обмежень. Крім того, у відомстві зобов'язалися обмінюватися зі США повідомленнями про пуски МБР та БРПЛ.

Ми також писали про те, що 25 березня Володимир Путін анонсував розміщення ядерної зброї РФ у Білорусі. За його словами, будівництво сховища завершиться до 1 липня 2023 року.