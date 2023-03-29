Россия и США скрыли друг от друга ключевую информацию о ядерном оружии, – СМИ

По словам представителя Совбеза США, с американской стороны были предприняты "законные контрмеры" в ответ на отказ России предоставить данные о своих ядерных силах.

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Российская Федерация не предоставила Соединенным Штатам Америки информацию, предусмотренную договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ). Об этом пишет издание Newsweek, ссылаясь на заявление американских официальных лиц на слушаниях в подкомитете Палаты представителей по вооруженным силам 28 марта.

По словам помощника главы Пентагона по космической политике Джона Пламба, согласно договору, каждые полгода РФ и США должны предоставлять друг другу некоторые данные о ядерном вооружении.

"Россия ответила, что не будет предоставлять эту информацию. И поэтому в качестве дипломатической контрмеры Соединенные Штаты не будут предоставлять эту информацию в ответ", — заявил Пламб.

Помощник министра считает, что Кремль занимается "бряцанием ядерным оружием", так как Россия не смогла добиться своих стратегических военных целей в Украине. По его словам, подобное поведение является "безответственным".

Джон Пламб также отметил, что в США работают над тем, чтобы определить, дипломатические контрмеры будут уместны в данной ситуации.

"То, что мы пытаемся сделать, — это сбалансировать как реакцию на безответственное поведение России, так и продолжать демонстрировать, какими, по нашему мнению, должны быть действия ответственной ядерной державы", — заключил помощник главы Пентагона.

Представитель Совбеза США заявил в комментарии CNN, что с американской стороны были предприняты "законные контрмеры". При этом он подчеркнул необходимость возвращения к СНВ и соблюдения прозрачности в отношении ядерных вооружений США и РФ.

Напомним, что 21 февраля президент РФ Владимир Путин выступил с посланием Федеральному собранию, в рамках которого заявил о приостановке участия в СНВ-3.

При этом в МИД РФ уверили, что Москва будет соблюдать указанные в договоре количественные ограничения. Кроме того, в ведомстве обязались обмениваться с США сообщениями о пусках МБР и БРПЛ.

Мы также писали о том, что 25 марта Владимир Путин анонсировал размещение ядерного оружия РФ в Беларуси. По его словам, строительство хранилища завершится до 1 июля 2023 года.