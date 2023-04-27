США модернизируют свой ядерный арсенал: что изменится в 2023 году

По данным Национального управления по ядерной безопасности США, до конца текущего финансового года американская промышленность должна выпустить 80 ядерных боеголовок.

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Национальное управление по ядерной безопасности Соединенных Штатов Америки обнародовало План управления запасами и управления ими (SSMP), предусматривающий модернизацию существующих ядерных сил на 2023 год. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

"В рамках 2023 финансового года предусматривается выполнение программы, включающей производство 80 плутониевых зарядов", — говорится в источнике.

В управлении тоже сообщили о намерении продолжить производство боеголовок B61-12 Life Extension Program (LEP) и W88 Alteration 370, а также получить первые серийные единицы для программы модернизации W80-4 LEP и W87-1.

План также включает модернизацию имеющихся запасов, реконструкцию инфраструктуры, а также исследования в области технологий и инженерии.

"Параллельное выполнение этих программ является сложной задачей из-за интенсивной координации, необходимой на предприятии и с нашими партнерами в Министерстве обороны", — отмечают в ведомстве.

Кроме того, SSMP предусматривает усилия по набору и удержанию лучших специалистов в Соединенных Штатах.

Напомним, что 19 апреля США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. В пресс-релизе подчеркнули тот факт, что Minuteman III без ядерного заряда пролетела около 6800 километров.

Ранее, 15 апреля, стало известно об инициативе законодателей США об ограничении полномочий действующего президента Джо Байдена в сфере применения ядерного оружия. Американскому лидеру хотят запретить наносить ядерный удар без предварительного одобрения Конгресса.

Еще мы писали о том, что 28 марта издание Newsweek сообщило, что РФ не предоставила США информацию, предусмотренную договором о стратегических наступательных вооружениях (СНВ).