Не имеет права: конгрессмены хотят запретить президенту США распоряжаться ядерным оружием

Авторы законопроекта Эд Марки и Тед Лью считают, что только Конгресс имеет конституционную обязанность объявить войну и решить, необходим ли запуск ядерного оружия.

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Законодатели США предлагают ограничить полномочия действующего президента Джо Байдена в сфере применения ядерного оружия. Об этом сообщила пресс-служба сенатора Эда Марки, демократа от штата Массачусетс.

Текст законопроекта, ограничивающего полномочия президента в ядерной сфере, подготовили Эд Марки и его коллега конгрессмен Тед Лью (представляет штат Калифорния). Они предлагают запретить любому президенту США наносить ядерный удар без предварительного одобрения Конгресса.

"Ни один президент не имеет права или конституционных полномочий в одностороннем порядке объявлять войну, не говоря уже о том, чтобы нанести первый ядерный удар", — сказал Эд Марки, комментируя свою законодательную инициативу.

В свою очередь Тед Лью заявил о том, что Конгресс имеет конституционную обязанность объявить войну и решить, необходим ли запуск ядерного оружия.

В тексте представленного политиками проекта закона речь идет о том, что ядерное оружие обладает уникальной силой. Оно способное мгновенно убить миллионы людей, создать долгосрочные последствия для здоровья и окружающей среды во всем мире, напрямую подорвать глобальный мир и подвергнуть Соединенные Штаты экзистенциальному риску ответных ядерных ударов.

Отметим, что конгрессмены впервые внесли аналогичный законопроект в Конгресс в 2016 году, но тогда он так и не был принят.

Напомним, 10 апреля стало известно, что США начинают учения по ядерному сдерживанию. По информации командования ВС, данное мероприятие не является ответом на действия какой-либо страны, а местных жителей предупредили об активизации полетов бомбардировочной авиации.

Также мы писали о том, что 6 апреля в Кремле объяснили, зачем нужно российское ядерное оружие в Беларуси. По мнению пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, расширение Альянса на восток доставляет "хлопоты и переживания". А белорусский лидер Александр Лукашенко надеется, что именно он будет контролировать использование ядерных боеголовок.