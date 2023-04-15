Не має права: конгресмени хочуть заборонити президентові США розпоряджатися ядерною зброєю

Автори законопроекту Ед Маркі та Тед Лью вважають, що лише Конгрес має конституційний обов'язок оголосити війну та вирішити, чи необхідний запуск ядерної зброї.

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Законодавці США пропонують обмежити повноваження чинного президента Джо Байдена у сфері застосування ядерної зброї. Про це повідомила прес-служба сенатора Еда Маркі, демократа від штату Массачусетс.

Текст законопроекту, який обмежує повноваження президента в ядерній сфері, підготували Ед Маркі та його колега конгресмен Тед Лью (представляє штат Каліфорнія). Вони пропонують заборонити будь-якому президентові США завдавати ядерний удар без попереднього схвалення Конгресу.

"Жоден президент не має права чи конституційних повноважень в односторонньому порядку оголошувати війну, не кажучи вже про те, щоб завдати першому ядерний удар", — сказав Ед Маркі, коментуючи свою законодавчу ініціативу.

Своєю чергою Тед Лью заявив, що лише Конгрес має конституційний обов'язок оголосити війну і вирішити, чи необхідний запуск ядерної зброї.

У тексті представленого політиками проєкту закону йдеться про те, що ядерна зброя має унікальну силу. Вона здатна миттєво вбити мільйони людей, створити довгострокові наслідки для здоров'я та навколишнього середовища в усьому світі, безпосередньо підірвати глобальний світ і наразити Сполучені Штати на ядерні удари у відповідь.

Зазначимо, що конгресмени вперше внесли аналогічний законопроєкт до Конгресу у 2016 році, але тоді його так і не було ухвалено.

Нагадаємо, 10 квітня стало відомо, що США розпочинають навчання з ядерного стримування. За інформацією командування ЗС, цей захід не є відповіддю на дії якоїсь країни, а місцевих жителів попередили про активізацію польотів бомбардувальної авіації.

Також ми писали про те, що 6 квітня в Кремлі пояснили, навіщо потрібна російська ядерна зброя в Білорусі. На думку прес-секретаря президента РФ Дмитра Пєскова, розширення Альянсу на схід завдає "клопоту та переживання". А білоруський лідер Олександр Лукашенко сподівається, що саме він контролюватиме використання ядерних боєголовок.