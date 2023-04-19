Важнейшая миссия: США в рамках ядерного сдерживание запустили ракету Minuteman III (фото)

Запуск произошел с базы Вандерберг в Калифорнии, полет закончился у атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

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В среду, 19 апреля, в США провели тестовый запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Об этом сообщила пресс-служба Военно-воздушных сил США.

Запуск произошел с базы Вандерберг в Калифорнии, полет ракеты закончился у атолла Кваджалейн на Маршалловых островах.

В пресс-релизе отдельно подчеркнули тот факт, что Minuteman III без ядерного заряда пролетела около 6800 километров. После этого ракета поразила тренировочную цель на полигоне Кваджалейн на Маршалловых островах.

"Этот испытательный запуск является частью рутинной и периодической деятельности, призванной продемонстрировать, что силы ядерного сдерживания США безопасны, надежны и эффективны для сдерживания угроз XXI века и успокоения наших союзников", — говорится в документе, который обнародовала пресс-служба ведомства.

Кроме того генерал Томас А. Бюсьер, руководящий Глобальным ударным командованием ВВС США, подчеркнул тот факт, что стратегическое сдерживание стран, у которых есть ядерное оружие, — является важнейшей миссией ВВС и краеугольным камнем обороны Америки.

Ракета Minuteman III: как выглядит и что о ней известно

Американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства "Минитмен" стоит на вооружении ВВС США с 1970 года и по состоянию на 2013 год была единственной межконтинентальной баллистической ракетой шахтного базирования на вооружении США.

Ракеты семейства Minuteman III несут боевое дежурство на авиабазах Малмстром (штат Монтана), им. Фрэнсиса Уоррена (Вайоминг) и Минот (Северная Дакота). Ракеты этого типа запускают из подземных шахт.

Такие ракеты могут поражать цель на расстоянии 15 тысяч километров от своего места базирования.

Minuteman II весит 3,4 тонны.

Американская межконтинентальная баллистическая ракета семейства "Минитмен"

Напомним, в конце марта 2023 года Фокус писал о том, как произойдет запуск ядерных ракет при нападении на США. Способность сдержать первый удар России зависит как от вероятности того, что Соединенные Штаты решат нанести ответный удар, так и от ущерба, нанесенного этим ударом.

В конце марта также стало известно о том, что в США отменили запуск ракеты Falcon 9 с военными спутниками. Ракета-носитель SpaceX должна была вывести на орбиту группу спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении Космических сил США.