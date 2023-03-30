За секунды до старта: в США отменили запуск ракеты Falcon 9 с военными спутниками

Повторная попытка запуска Falcon 9 перенесена на 31 марта. Ракета-носитель SpaceX должна вывести на орбиту группу спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении Космических сил США.

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В четверг, 30 марта, запуск ракеты Falcon 9 с десятью спутниками Министерства обороны США был отменен за три секунды до старта, сообщила в Twitter компания SpaceX. В посте говорится, что у ракеты-носителя произошел автоматический отказ, непосредственно перед нулевой секундой.

Команда ракеты Falcon 9 начала обратный отсчет до нуля, однако за три секунды до старта объявила об отмене, отложив вылет в рамках миссии по доставке военных спутников на орбиту как минимум на день.

"Прервать. Прервать. Прервать", — объявил член команды, прежде чем директор по запуску подтвердил внезапную отмену обратного отсчета.

Причины отказа не уточняются, однако известно, что повторная попытка запуска Falcon 9 перенесена на 31 марта, поэтому ракета остается на базе американских космических сил Ванденберг в Калифорнии.

"У Falcon 9 произошел автоматический отказ непосредственно перед T-0. Ракета и полезная нагрузка находятся в хорошем состоянии; команды готовятся к попытке запуска завтра, 31 марта, в 7:29 утра по тихоокеанскому времени", — говорится в сообщении.

Специалисты SpaceX отметили, что "существует тысяча способов ошибиться при запуске, и только один способ сделать это правильно".

Известно, что ракета-носитель Falcon 9 должна вывести на орбиту группу спутников новой системы предупреждения о ракетном нападении Космических сил США. Аппараты, которые должны быть запущены в рамках миссии Tranche 0, являются первой частью космической архитектуры Proliferated Warfighter, создаваемой Агентством космических разработок.

Спутники предназначены для отслеживания гиперзвуковых и других баллистических ракет и оснащены инфракрасными датчиками с широким полем обзора.

Напомним, компания Northrop Grumman активно применяет собственные системы виртуальной реальности для разработки нового поколения спутников, предназначенных для предупреждения о ракетном нападении со стороны Китая или России. По данным Breaking Defense, для создания новых спутников компания использует инновационные методы проектирования и тестирования.