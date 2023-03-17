Военные спутники нового типа смогут предупредить о гиперзвуковых ракетах Китая и России

Ученые стараются как можно быстрее модернизировать системы предупреждения о воздушных угрозах с помощью VR-технологий.

Related video

Компания Northrop Grumman заявила, что активно применяет собственные системы виртуальной реальности для разработки нового поколения спутников предупреждения о ракетном нападении со стороны Китая или России, сообщает Breaking Defense. Эти спутники, называемые NextGen Polar (NGP), будут обеспечивать надежное обнаружение баллистических и гиперзвуковых ракет над северным полушарием.

Для создания новых спутников компания использует инновационные методы проектирования и тестирования. Например, инженеры с помощью VR-технологий могут взаимодействовать с трехмерными моделями спутников в виртуальной реальности, используя очки и перчатки. Также они могут имитировать движения спутников в космосе с помощью костюмов захвата движения. Это позволяет ускорить процесс разработки и улучшить качество продукта.

Спутники NGP являются частью программы Next-Generation Overhead Persistent Infrared (OPIR), которая направлена на модернизацию системы предупреждения о ракетном нападении на США. В рамках этой программы также создаются спутники геостационарной орбиты, которые будут работать в паре с полярными спутниками. Всего планируется запустить пять новых спутников OPIR до 2029 года.

Инженеры использовали виртуальную реальность и для разработки B-21 Raider Фото: Открытые источники

Кстати, Northrop Grumman не только применяет виртуальную реальность и технологию захвата движения для разработки спутников NGP, но и использует аналогичный подход для создания нового бомбардировщика B-21 Raider. Этот бомбардировщик будет способен нести ядерные ракеты и обладать стелс-технологией.

Ранее Фокус писал, что китайские гиперзвуковые ракеты способны атаковать американские базы.