Воєнні супутники нового типу зможуть попередити про гіперзвукові ракети Китаю та Росії

Вчені намагаються якнайшвидше модернізувати системи попередження про повітряні погрози за допомогою VR-технологій.

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Компанія Northrop Grumman заявила, що активно застосовує власні системи віртуальної реальності для розробки нового покоління супутників попередження про ракетний напад Китаю або Росії, повідомляє Breaking Defense. Ці супутники, звані NextGen Polar (NGP), забезпечуватимуть надійне виявлення балістичних та гіперзвукових ракет над північною півкулею.

Для створення нових супутників компанія використовує інноваційні методи проєктування та тестування. Наприклад, інженери за допомогою VR-технологій можуть взаємодіяти з тривимірними моделями супутників у віртуальній реальності, використавши окуляри та рукавички. Також вони можуть імітувати рухи супутників у космосі за допомогою костюмів захоплення руху. Це дозволяє пришвидшити процес розробки та покращити якість продукту.

Супутники NGP є частиною програми Next-Generation Overhead Persistent Infrared (OPIR), спрямованої на модернізацію системи попередження про ракетний напад на США. У межах цієї програми також створюються супутники геостаціонарної орбіти, які працюватимуть у парі із полярними супутниками. Загалом планується запустити п'ять нових супутників OPIR до 2029 року.

Інженери використовували віртуальну реальність для розробки B-21 Raider. Фото: Відкриті джерела

До речі, Northrop Grumman не лише застосовує віртуальну реальність та технологію захоплення руху для розробки супутників NGP, але й використовує аналогічний підхід для створення нового бомбардувальника B-21 Raider. Цей бомбардувальник буде здатний нести ядерні ракети і мати стелс-технологію.

Раніше Фокус писав, що китайські гіперзвукові ракети здатні атакувати американські бази.