За секунди до старту: у США скасували запуск ракети Falcon 9 із воєнними супутниками

Повторну спробу запуску Falcon 9 перенесено на 31 березня. Ракета-носій SpaceX має вивести на орбіту групу супутників нової системи попередження про ракетний напад Космічних сил США.

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У четвер, 30 березня, запуск ракети Falcon 9 із десятьма супутниками Міністерства оборони США було скасовано за три секунди до старту, повідомила у Twitter компанія SpaceX. У пості йдеться, що у ракети-носія відбулася автоматична відмова безпосередньо перед нульовою секундою.

Команда ракети Falcon 9 почала зворотний відлік до нуля, проте за три секунди до старту оголосила про скасовування, відклавши виліт в межах місії з виводу воєнних супутників на орбіту як мінімум на день.

"Прервати. Перервати. Перервати", — оголосив член команди, перш ніж директор із запуску підтвердив раптове скасування зворотного відліку.

Причина відмови не уточнюються, проте відомо, що повторну спробу запуску Falcon 9 перенесено на 31 березня, тому ракета залишається на базі американських космічних сил Ванденберг у Каліфорнії.

"У Falcon 9 відбулася автоматична відмова безпосередньо перед T-0. Ракета та корисне навантаження перебувають у хорошому стані; команди готуються до спроби запуску завтра, 31 березня, о 7:29 ранку за тихоокеанським часом", — йдеться в повідомленні.

Фахівці SpaceX зазначили, що "існує тисяча способів помилитися під час запуску і лише один спосіб зробити це правильно".

Відомо, що Ракета-носій Falcon 9 має вивести на орбіту групу супутників нової системи попередження про ракетний напад Космічних сил США. Апарати, які мають бути запущені в межах місії Tranche 0, є першою частиною космічної архітектури Proliferated Warfighter, яку створює Агентство космічних розробок.

Супутники призначені для відстеження гіперзвукових та інших балістичних ракет та оснащені інфрачервоними датчиками з широким полем огляду.

Нагадаємо, що компанія Northrop Grumman активно застосовує власні системи віртуальної реальності для розробки нового покоління супутників, призначених для попередження про ракетний напад з боку Китаю або Росії. За даними Breaking Defense, для створення нових супутників компанія використовує інноваційні методи проєктування та тестування.