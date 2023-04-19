Найважливіша місія: США в межах ядерного стримування запустили ракету Minuteman III (фото)

Запуск відбувся з бази Вандерберг у Каліфорнії, політ закінчився біля атола Кваджалейн на Маршаллових островах.

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У середу, 19 квітня, США провели тестовий запуск міжконтинентальної балістичної ракети Minuteman III. Про це повідомила пресслужба Військово-повітряних сил США.

Запуск відбувся з бази Вандерберг у Каліфорнії, політ ракети закінчився біля атола Кваджалейн на Маршаллових островах.

У пресрелізі окремо наголосили на тому факті, що Minuteman III без ядерного заряду пролетіла близько 6800 кілометрів. Після цього ракета вразила тренувальну мету на полігоні Кваджалейн на Маршаллових островах.

"Цей випробувальний запуск є частиною рутинної та періодичної діяльності, покликаної продемонструвати, що сили ядерного стримування США безпечні, надійні та ефективні для стримування загроз XXI століття та заспокоєння наших союзників", — йдеться у документі, який оприлюднила пресслужба відомства.

Крім того, генерал Томас А. Бюсьєр, який керує Глобальним ударним командуванням ВПС США, наголосив на тому, що стратегічне стримування країн, у яких є ядерна зброя, є найважливішою місією ВПС і наріжним каменем оборони Америки.

Ракета Minuteman III: як виглядає і що про неї відомо

Американська міжконтинентальна балістична ракета сімейства "Мінітмен" стоїть на озброєнні ВПС США з 1970 року і на 2013 рік була єдиною міжконтинентальною балістичною ракетою шахтного базування на озброєнні США.

Ракети сімейства Minuteman III несуть бойове чергування на авіабазах Малмстром (штат Монтана) ім. Френсіса Уоррена (Вайомінг) та Мінот (Північна Дакота). Ракети цього типу запускають із підземних шахт.

Такі ракети можуть вражати ціль на відстані 15 тисяч кілометрів від свого місця базування.

Minuteman II важить 3,4 тонни.

Американська міжконтинентальна балістична ракета сімейства "Мінітмен"

Нагадаємо, наприкінці березня 2023 року Фокус писав про те, як відбудеться запуск ядерних ракет під час нападу на США. Здатність стримати перший удар Росії залежить як від ймовірності того, що Сполучені Штати вирішать завдати удару у відповідь, так і від шкоди, завданої цим ударом.

Наприкінці березня також стало відомо, що в США скасували запуск ракети Falcon 9 з воєнними супутниками. Ракета-носій SpaceX мала вивести на орбіту групу супутників нової системи попередження про ракетний напад Космічних сил США.