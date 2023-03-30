Від 0 до 20 хвилин. Запуск ядерних ракет у відповідь при нападі на США

Здатність стримати перший удар Росії залежить як від ймовірності того, що Сполучені Штати вирішать завдати удару у відповідь, так і від шкоди, завданої цим ударом. Але наскільки концепція ядерного стримування позбавлена вад і чи не потребує вдосконалення та зміни?

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10 січня 1984 року стався збій у роботі комп'ютера наведення в американській ракеті Minuteman-III. В результаті оператори в сусідньому командному центрі отримали повідомлення про те, що ракета, орієнтована на Росію, самостійно виходить на старт. Вона несла три ядерні боєголовки. У спробі запобігти запуску ракети сили безпеки припаркували вантажівку на кришці шахти. Хоча відповідальний офіцер пізніше заперечував реальний ризик, процедуру з вантажівкою виконали саме тому, що ризик ненавмисного запуску визнали ненульовим.

У зв'язку з цим постає питання: чи можливий ненавмисний запуск російських ракет? Чи є їхні ракети абсолютно надійними?

Фокус переклав новий текст Наталі Монтойя та Р. Скотт Кемпа, присвячений ядерному щиту США.

З 1960-х років Сполучені Штати розміщують балістичні ракети з ядерними боєголовками у бетонних шахтах. У разі прямого влучення шахта призначена для захисту ракети від нищівного надлишкового тиску ядерного вибуху, щоб її можна було використовувати для відплати. На додаток до цього фізичного захисту Сполучені Штати застосовують так званий "запуск при атаці" — доктрину, що дозволяє пуск ракет після того, як "численні незалежні датчики" виявлять атаку противника, що наближається. Умовна мета цієї політики — забезпечити додаткову гарантію того, що американські ракети шахтного базування не будуть знищені разом із шахтами.

Прихильники запуску під час атаки стверджують, що така позиція підвищує стратегічну стабільність. Ми стверджуємо протилежне. Нинішню політику можна описати як "запуск за попередженням". Незважаючи на використання численних датчиків, вони не можуть визначити, чи озброєні боєголовки на ракетах, що підлітають. Оскільки процедура змушує приймати рішення до того, як ці ракети приземляться, вона залишає президентові від 0 до 20 хвилин, щоб вгадати, чи отримані електронні попередження є фактичною атакою. Це мізерний час і сумнівна основа для ухвалення остаточного рішення про ядерну війну, що призведе до загибелі цивілізації.

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Така авантюра могла б вважатися виправданою, якби Сполучені Штати ризикували втратити свою зброю в результаті першого удару (ядерного Перл-Харбора, як люблять говорити прихильники цієї політики), але насправді все інакше. На підставі опублікованих даних про точність ракет та міцність шахт ми стверджуємо, що шахти продовжать працювати, і американські ракети вціліють. Насправді, через технічний нюанс, сили стримування США можуть стати навіть сильнішими після атаки, ніж до неї, якщо розглядати кількість боєголовок на кожну ціль. Це має на увазі, що запуск після атаки не забезпечує жодного додаткового стримувального фактора проти першого удару.

Водночас існує безліч історичних прикладів того, як системи раннього попередження генерували помилкові сигнали тривоги чи комп'ютерні повідомлення, видані реальні попередження. У поєднанні з політикою запуску щодо попередження ці збої створюють реальний ризик випадкової війни. Тому не дивно, що генерали Стратегічного командування США Джордж Лі Батлер, Юджин Е. Хабігер та Джеймс Картрайт рішуче заявили: Сполучені Штати повинні відмовитися від політики запуску щодо попередження. Джордж Буш-молодший та Барак Обама закликали до серйозного скорочення чи ліквідації цього потенціалу, заявляючи, що він створює неприйнятні ризики. Будучи кандидатом, президент Буш також стверджував, що США не повинні чекати дій Росії у відповідь, "бо в наших інтересах і в інтересах усього світу" діяти в односторонньому порядку. Проте політика США залишається незмінною.

Випущений у жовтні 2022 року президентом Джо Байденом "Огляд ядерної політики" зберігає статус-кво, але при цьому визнає, що така процедура не потрібна, заявляючи: "Хоча Сполучені Штати зберігають здатність запускати ядерну зброю в умовах тривання ядерної атаки, вони не покладаються на політику запуску в умовах нападу для забезпечення надійної відповіді. Швидше за все, ядерні сили США налаштовані на те, щоб витримати початкову атаку". Наші моделювання підтверджують цей висновок. Навіть за найпесимістичніших припущень очікується, що близько 100-200 ракет виживуть у своїх шахтах — цього більш ніж достатньо для заподіяння серйозної шкоди противнику.

Моделювання живучості шахт

Сценарії, досліджені в нашій роботі, були засновані на затвердженні, яке міститься в "Огляді ядерної політики" 2018 року: "Щоб знищити американські МБР [ракети шахтного базування] на землі, противнику потрібно буде провести точно скоординовану атаку з сотнями високопотужних і точних боєголовок. Це непереборне завдання для будь-якого потенційного противника, крім Росії".

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Наслідуючи цю думку, ми розробили чотири сценарії атаки, в яких Росія уражає кожну з 400 американських шахт однією боєголовкою, двома боєголовками, трьома боєголовками і, нарешті, усіма своїми розгорнутими балістичними ракетами (у шахтах, на мобільних пускових установках та на підводних човнах). Ми використали ймовірнісне комп'ютерне моделювання точності ракет та наслідків вибуху для оцінки кількості шахт, які переживуть атаку, та провели 10 тисяч моделювань для кожного сценарію атаки. (Докладні дані про точність ракет і потужність боєголовок наведені у додатковій інформації). Більшість російських балістичних ракет несуть кілька боєголовок на незалежно націлених головних частинах, що накладає обмеження на російську атаку: існує фізичне обмеження на те, як далеко одна від одної можуть бути націлені окремі боєголовки однієї й тієї ракети. Наші симулятори націлюють окремі боєголовки для оптимізації їх характеристик.

Результати кожного з чотирьох профілів атаки показані на графіку 1. У кожному випадку ми припустили нереалістично високі характеристики російської зброї. Тому наші результати переоцінили збитки, які Росія може завдати ядерним силам США. Зокрема, в наших розрахунках передбачалося, що російські ракети не матимуть збоїв під час запуску, помилок навігації, помилок керування польотом чи будь-яких інших збоїв, які б завадили їм досягти своїх цілей. Ми також припустили відсутність дружнього вогню, тобто російські ядерні вибухи не порушать роботу інших російських боєголовок, що підлітають. Внаслідок найменшої атаки в США залишилося 205 ± 9 ракет, що становить трохи більше половини існуючих сил. В результаті найбільшої атаки залишилося 102±9 ракет. Крім цих ракет шахтного базування Сполучені Штати збережуть близько тисячі ядерних боєголовок, розміщених на ракетах підводних човнів, і ще сотні боєголовок, які будуть доставлені бомбардувальниками.

Графік 1. Результати змодельованих атак на американські ракетні шахти російськими розгорнутими балістичними ракетами з 1, 2 та 3 боєголовками на шахту, а також усіма балістичними ракетами (214 шахт у співвідношенні 3 до 1 та 186 шахт у співвідношенні 4 до 1). Довірчі інтервали становлять 95%

Згідно з концепцією стримування, здатність стримати перший удар Росії залежить як від ймовірності того, що Сполучені Штати вирішать завдати удару у відповідь, так і від шкоди, завданої цим ударом. Що стосується рішення про удар у відповідь, то додавання фактора пуску російських ракет нічого не змінить. Якщо напад реальний, Сполучені Штати відповіли б у будь-якому випадку. Пуск в умовах атаки дійсно робить рішення про застосування зброї вірогіднішим, але тільки для того підмножини випадків, коли система раннього попередження дала хибну тривогу — тобто саме в тих випадках, коли таке рішення було б помилковим.

Залишається питання про те, чи можна порівняти відплату, яку Сполучені Штати завдадуть задля відбиття атаки, з відплатою під час самої атаки. Якщо не брати до уваги американські підводні човни, то кількість ракет шахтного базування, що залишилися, у всіх випадках буде достатньою для нанесення запланованого катастрофічного збитку здатності Росії до ведення війни.

По-перше, розглянемо випадок, коли Сполучені Штати запускають усі свої ракети шахтного базування, попередивши про великомасштабну атаку, що готується. У російському арсеналі налічується 138 "протидіючих" цілей (126 шахт, сім мобільних ракетних баз, три бази ядерних бомбардувальників та дві бази ракетних підводних човнів). Щоб компенсувати недосконалість точності та надійності, кожна точка прицілювання, ймовірно, буде вкрита кількома боєголовками, про що свідчать розсекречені плани часів холодної війни. Географічно великі цілі, такі як бази, часто мають кілька точок прицілювання. Якщо припустити, що на кожну точку прицілювання припадає по дві боєголовки, а бази мають по дві точки прицілювання, тоді як шахти — лише одну, то тільки для протидіючих цілей потрібно 300 із 400 ракет шахтного базування, що є у США. Це залишить 100 одиниць зброї для неракетних протидіючих цілей, що залишилися, центрів прийняття рішень і стратегічних елементів військового потенціалу Росії, таких як промисловість.

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Тепер розглянемо нагоду після тотальної російської атаки, якщо США не запустили свої ракети після попередження. 300 протидіючих цілей більше не актуальні, оскільки Росія використала цю зброю у своїй атаці. Інші типи цілей залишаються, але тепер можна очікувати, що Сполучені Штати матимуть у гіршому випадку 102 боєголовки для цих цілей, тоді як початковий план передбачав 100. Ситуація для США практично однакова незалежно від того, чи були ракети наземного базування запущені за попередженням про підготовку. атаці чи ні. Тому ракетних сил США наземного базування, що залишилися, буде достатні для виконання їх первісного завдання. Понад те, сотні додаткових озброєнь підводних човнів та бомбардувальників продовжуватимуть служити чудовим засобом стримування проти інших противників чи відновлених російських сил.

Контраргумент

З огляду на ці висновки — які, як ми припускаємо, відомі військовим планувальникам — а також давню критику з боку колишніх президентів та командувачів Стратегічним командуванням, прихильність до політики запуску під ударом дуже цікава. Останні п'ять "Оглядів ядерної політики" захищали цю процедуру, використовуючи майже ідентичні формулювання:

З "Огляду ядерної політики" 2002 року: "Сили США не перебувають у стані "бойової готовності", й існують суворі гарантії для забезпечення найвищого рівня безпеки ядерної зброї, надійності, командування та управління. Для захисту США від випадкових та несанкціонованих запусків діють численні, суворі процедурні та технічні гарантії".

Через 20 років, в "Огляді ядерної політики" за 2022 рік містяться практично ті самі умови: "Міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) США не перебувають у стані бойової готовності. Ці сили перебувають у стані повсякденної боєздатності, що сприяє стратегічній стабільності. Сили, що перебувають у повсякденній бойовій готовності, піддаються багаторівневому контролю, і Сполучені Штати підтримують суворі процедурні та технічні гарантії для запобігання дезінформованому, випадковому або несанкціонованому запуску".

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На жаль, ці засоби захисту просто наївні відносно тих видів збоїв, які можуть виникати у складних системах.

Сполучені Штати використовують "подвійну феноменологію" для виявлення ракетних пусків перед завданням удару у відповідь. Як випливає з назви, для попередження про наближення балістичних ракет використовуються дві незалежні системи датчиків: супутники космічної інфрачервоної системи виявляють пуски ракет, а модернізовані радари раннього попередження відстежують ракети, що наближаються. Щоб відповідати вимогам подвійної феноменології, ракету, що наближається, повинні виявити і супутник, і радар. Це корисний запобіжний захід, але він не дає жодної гарантії, що ракета, що летить, несе ядерну зброю або що ця зброя готова до застосування. Наприклад, льотні випробування ракет проводяться без зброї, а Росія проводила льотні випробування з Домбаровського поля, де також розміщені деякі ракетні сили Росії шахтного базування. Випадковий запуск із цього поля може виявитися неозброєною ракетою. Існують інші сценарії.

Після отримання та оцінки інформації від датчиків сигнал тривоги передається ланцюжком командування через численні "конференції", поки не дійде до президента. Ці конференції призначені для того, щоб уникнути помилок. Проте весь процес залишає лише кілька хвилин для ухвалення критичних рішень. У президента буде не більше 20 хвилин у випадку підльоту ракет наземного базування, і буквально нуль хвилин у випадку російських підводних ракет, що базуються поблизу США, щоб прийняти рішення про завдання удару у відповідь. Такий стислий час, особливо для російських ракет підводного базування, чинить величезний тиск на всіх учасників процесу — і все це без знання намірів, характеру або корисного навантаження ракет, що прибувають. Навіть якщо цей підхід є "суворими процедурними та технічними гарантіями", факт залишається фактом: датчики дають неприйнятно мало інформації, щоб ґрунтувати на ній рішення про ядерну війну.

Чи не головний ризик становлять невипадкові помилки, подібні до тієї, що сталася 9 листопада 1979 року, коли командування повітряно-космічної оборони Північної Америки отримало попередження датчиків про ракети, що наближаються. Система раннього попередження показала 250, а потім 2200 ракет, що летять із Радянського Союзу. Проблема була пов'язана з технічними неполадками: швидше, випадково було вставлена навчальна касета, яка імітувала інформацію, необхідну для підтвердження справжності запусків.

На додаток до людського фактору трапляються і звичайні технічні збої в електроніці чи програмному забезпеченні. Залежно від того, де вони відбуваються, вони можуть створити видимість виявлення підтвердженого дублюючими системами датчиків. Наприклад, 3 червня 1980 через збою в мікросхемі на екранах командування повітряно-космічної оборони Північної Америки відображалося не 000, а 200 ракет, що прибувають. Аналогічний збій був причиною уявного самозапуску американської ракети, про який йшлося на початку цієї статті.

Єдиний спосіб бути впевненим у тому, що Сполучені Штати атаковані ядерною зброєю — це чекати, поки датчики не зафіксують факт вибуху. Яким би неприємним це не здавалося, слід пам'ятати, що від того, чи почнуть Сполучені Штати дії у відповідь до або після детонації, кількість детонацій над територією США не зміниться. Запуск під ударом не може зменшити кількість жертв США, але може збільшити їх, ненавмисно ініціювавши ядерну війну, якої могло б не статися. Оскільки ставки такі високі, а живучість ракет вже достатня, було б розумно почекати до підтвердження факту детонації.

Єдиний спосіб бути впевненим у тому, що Сполучені Штати атаковані ядерною зброєю – це чекати, поки датчики не зафіксують факт вибуху.

Технічний імператив?

Перед тим як стати міністром оборони в 2017 році, генерал корпусу морської піхоти Джеймс Меттіс стверджував, що ракети шахтного базування не потрібні, тому що американські підводні човни невиявлювані і тому завжди будуть здатні завдати удару у відповідь. Нинішні прихильники запуску під атакою стверджують, що розвиток технологій може зробити підводні човни вразливими до атаки. Хоча вразливість підводних човнів справді може підірвати потенціал відплати Америки, ми показали у цій статті, що відплата не обов'язково має залежати від наявності підводних човнів: безліч ракет шахтного базування виживуть. Понад те, немає жодних доказів того, що підводні човни стають більш уразливими. Але навіть якщо це правда, і російські сили вдосконалилися настільки, що достатня кількість американських ракет шахтного базування справді опинилася під загрозою, то до політики "запуску під ударом" завжди можна повернутися.

Технічний ландшафт, який фактично складається сьогодні, говорить про те, що саме час відмовитись від політики "запуск під ударом", оскільки вона не забезпечує достатнього захисту. Противники США все частіше використовують засоби доставки, які не можуть бути виявлені наявним набором датчиків, а саме крилаті ракети та гіперзвукові апарати. Без можливості виявити та відстежити всі можливі засоби доставки, гарантована відплата вимагатиме використання інших джерел розвідданих, крім датчиків, що використовуються для подвійної феноменології. Таким чином, логіка запуску попередження і технічні системи, що підтримують цю політику, забезпечують завісу надійного захисту, але насправді не відповідають потребам часу.

Крім того, надмірна залежність від цієї системи залишає США неготовими до збоїв у системі виявлення. Наприклад, супутникову зброю, включаючи прості наземні лазери, виводять з ладу супутники раннього попередження. Без виявлення супутників вимоги подвійний феноменології нездійсненні. Незрозуміло, що станеться у цей момент. Чи перетвориться політика запусків під загрозою атаки на політику запусків на основі одного феномену? У такій ситуації для того, щоб вхідні ракети опинилися в зоні дії радарів, потрібно більше часу, тому в осіб, які приймають рішення, буде ще менше шансів для оцінки ракетної загрози. До того ж їм доведеться оцінювати, чи було засліплення датчиків викликано технічною несправністю, ворожими діями нападника чи третьою стороною, яка прагне внести плутанину. Замість того, щоб дотримуватися ідеї негайного запуску, набагато розумніше створити ядерний потенціал, здатний витримати перший удар, і для якого особи, що приймають рішення, не будуть змушені діяти на основі неповної інформації. На щастя, ці умови можна здійснити вже сьогодні, тому така політика запуску має бути реалізована зараз.

Підсумки

Нині Сполучені Штати зберігають за собою можливість запуску при нападі, щоб у разі першого удару з боку Росії американські ракети шахтного базування могли бути запущені до знищення. Проте наше моделювання показало, що вціліє 100-200 ракет шахтного базування, і це, швидше за все, залишить США більше боєголовок на одну ціль відплати, ніж до удару Росії. Таким чином, Сполучені Штати не зазнають значної втрати потенціалу і мають оновити свою політику, щоб унеможливити опцію "запуску під ударом" для зниження ризику випадкової ядерної війни, викликаної технічними збоями, людською помилкою або кібератакою.

Перегляд цієї політики не прив'язує Сполучені Штати будь-якої конкретної позиції. Якщо технології зміняться, можна повернутися до неї. А поки що Сполучені Штати повинні прагнути до розгортання більш надійної, захищеної та безпечної системи, яка краще пристосована до виникнення загроз. Ще не було випадку помилкової тривоги, яка б призвела до реального ядерного запуску, але немає необхідності робити таку високу ставку в надії, що цього ніколи не станеться.

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Про авторів

Наталі Монтойя — технічна спеціалістка Лабораторії ядерної безпеки та політики при факультеті ядерних наук та інженерії Массачусетського технологічного інституту. Раніше Наталі була молодшою науковою співробітницею програми з ядерної політики Фонду Карнегі за міжнародний світ у 2021-2022 роках (James C. Gaither Junior Fellow).

R. Скотт Кемп — доцент кафедри ядерної науки та інженерії Массачусетського технологічного інституту та директор Лабораторії ядерної безпеки та політики.