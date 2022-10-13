Шок і трепет. Що зробить Захід з армією Росії, якщо та ризикне застосувати ядерну зброю

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На Росію чекає потужна військова відповідь західної коаліції, якщо РФ посміє застосувати ядерну зброю у війні з Україною. Це заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель під час нещодавнього виступу на відкритті Європейської дипломатичної академії у Брюгге.

Захід в особі Євросоюзу, США й усього блоку НАТО не застосовуватиме ядерну зброю, але у відповідь на її застосування з боку Росії знищить всю армію ЗС РФ в Україні, підкреслив дипломат.

На цю заяву вже встигли звернути увагу любителі зради: мовляв, це непропорційна відповідь. Я поспішаю вас заспокоїти, так, це непропорційна відповідь, проте вона непропорційна тільки для Росії, а не навпаки.

Захід має такі військові потужності, що в межах своєї доктрини "Шок і трепет" може сконцентрувати таку кількість і таку масовість вогневих засобів, що частини ЗС РФ будуть моментально зламані та знищені в Україні, Чорноморський флот втоплено, а вся військова система повністю паралізована.

Тому, хто хоче побачити, як це виглядає на практиці, варто згадати так званий "Бій під Хашамом", що відбувся у 2018 році. Насправді точніше буде сказати — "бійня", оскільки там була не битва, а просто побиття вагнерівців. Західна коаліція, яку очолює США, завдала вогневої поразки силам режиму Асада та бойовикам із "групи Вагнера", знищивши до 200 осіб, не втративши при цьому жодного свого бійця. І все це за кілька годин бойового зіткнення.

Американці задіяли разом літаки вогневої підтримки АС-130, винищувачі-бомбардувальники F-15E, важкі стратегічні бомбардувальники B-52H, ударні БПЛА MQ-9 та гелікоптери вогневої підтримки АН-64. Вся ця міць просто перемолола в труху як техніку, так і живу силу Росії та її союзників — асадитів.

Як відреагувала тоді Росія? Ніяк. Було зроблено вигляд, наче нічого не сталося, а офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова тоді заявила, що злісними американцями вбито п'ятеро громадян РФ, які нібито були водопровідниками. Міноборони РФ взагалі проігнорувала цю подію.

Тому Кремль дуже добре знає, на що здатний Захід у військовому плані, і ніколи не ризикне піти на пряме зіткнення з ним, усвідомлюючи що шанси будуть нульові. Вони добре розуміють, що це буде не зіткнення, а побиття немовлят.

Концентрований і масований вогонь американських далекобійних систем — це набагато потужніше та смертоносніше, ніж тактична ядерна зброя РФ.

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