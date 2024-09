Гіперзвукова ракета Mako: переломний момент для F-22 і F-35

Розробка компанії Lockheed Martin свідчить про те, що США всерйоз задумалися про гіперзвукову зброю. Під час виготовлення ракети використовується цифровий інжиніринг і адитивний технологічний процес, а сам боєприпас сумісний із літаками F-35, F-22 і F/A-18.

Related video

Нова гіперзвукова ракета Mako компанії Lockheed Martin – ключове досягнення у намаганнях США скоротити відставання від Китаю і Росії в галузі гіперзвукової зброї.

Фокус переклав статтю аналітика з національної безпеки Брендона Дж. Вайхерта про нову розробку американської збройової корпорації, яка покликана конкурувати з гіперзвуковими ракетами РФ і Китаю.

Ракета Mako, здатна розвивати швидкість понад 5 Махів, сумісна з різними американськими літаками, включаючи F-35, F-22 і F/A-18, і призначена для багатоцільового використання як проти наземних, так і проти морських об'єктів.

Завдяки винятковій маневреності в польоті та високій швидкості їй важко протидіяти. Під час виготовлення ракети використовується цифровий інжиніринг і адитивний технологічний процес для зниження витрат і збільшення виробничих обсягів.

Mako – найважливіший крок у протидії китайській стратегії відмови/заперечення доступу в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Ключова особливість системи Mako — її унікальна здатність до маневрування в польоті

Гіперзвукова ракета Mako компанії Lockheed: переломний момент для F-35

Гонитва гіперзвукових озброєнь триває. Китай, Росія та Індія докладають усіх зусиль, щоб домогтися панування на цій важливій арені. На даний момент Росія лідирує, а Китай йде за нею по п'ятах. Індія не відстає від китайців.

Американці вже давно прагнуть створити гіперзвукову зброю. Насправді на початку гіперзвукових перегонів американці мали вирішальну перевагу. Але лідерство Вашингтона зійшло нанівець, і тепер американці грають у доганялки.

Хоча американці поки що й відстають, вони не вибувають із перегонів. Нещодавно компанія Lockheed Martin спробувала очолити боротьбу за створення потужної гіперзвукової зброї. Ракета Mako компанії Lockheed Martin – один із кроків у правильному напрямку.

Демонстрація ракет на зовнішній підвісці Фото: Скрін відео

Гіперзвукова ракета Mako

Нова ракетна система компанії Lockheed названа на честь мако, однієї з найшвидших акул у світі, і вона дійсно заслужила своє ім'я. Гіперзвукова ракета Mako може розвивати швидкість понад 5 Махів. На сайті Lockheed Martin нічого не говориться про дальність польоту Mako, але можна не сумніватися, що вона досить велика, щоб кинути виклик будь-якому супернику.

Найцікавіше в новій Mako те, що вона може поміститися в збройовому відсіку бойового літака п'ятого покоління F-35 Lightning II. За іншими даними, Mako можна адаптувати для встановлення практично на будь-який американський літак, від F-22 Raptor до F/A-18 Super Hornet.

Це доводить, що Америка всерйоз задумалася про гіперзвукову зброю.

Чи зможе Пентагон масштабувати ці системи – це вже інше питання, так само як і їхня економічна ефективність. Але з технологічного погляду Mako – давно назрілий крок у правильному напрямку.

Демонстрація гіперзвукової ракети Мако від компанії Lockheed Martin Фото: Скрін відео

Ключовою особливістю системи Mako є її унікальна здатність до маневрування в польоті. Завдяки цьому оборонним системам буде складніше відстежити і знищити ракету до того, як вона досягне цілі.

Ракета Mako компанії Lockheed має багатоцільовий набір можливостей. Ця система може протидіяти цілям на суші та на морі. Сучасний американський бойовий літак здатний запустити цю зброю по цілому ряду об’єктів. Військові можуть використовувати її для нанесення ударів по вартісних об'єктах, включно з протикорабельними системами, що матиме визначальне значення, якщо Сполучені Штати вступлять у гарячу війну з Китайською Народною Республікою.

Ключовий крок протидії відмові/запереченню доступу

У нинішніх умовах у китайців є комплексна стратегія для позбавлення американців доступу до спірних регіонів в Індо-Тихоокеанському регіоні, таких як Південно-Китайське і Східно-Китайське моря і Тайванська протока.

Ця китайська стратегія, також відома як "Булава асасина" або "відмова/заперечення доступу (A2/AD)", є істотною перешкодою для американського потенціалу проєктування сили.

Але якщо Lockheed зможе налагодити серійне виробництво своєї системи Mako, вона стане ще одним методом подолання китайської військової переваги в Індо-Тихоокеанському регіоні.

Щойно Китай повірить, що позбавив ВМС і ВПС США можливості проєктування сили у своєму регіоні, китайці перейдуть до традиційної позиції для удару, перемістивши свої військові кораблі на відкритий простір, адже вони вважатимуть, що американці не зможуть загрожувати цим системам.

Mako дасть американцям змогу знову загрожувати цим платформам.

З огляду на всі побоювання з приводу оборонно-промислової бази США та її спроможності до швидкого серійного виробництва зброї, Lockheed використала нові сучасні методи виробництва. Цифровий інжиніринг і адитивний технологічний процес знижують витрати і підвищують ефективність виробництва, що дасть змогу побудувати більше ракет.

Головне ще попереду

Американці занадто відстали від своїх суперників у гонці гіперзвукових озброєнь. Зараз, коли світ дедалі більше наближається до війни, в якій використовуватиметься гіперзвукова зброя, американським військовим доведеться докладати подвійних зусиль, щоб протистояти успіхам своїх супротивників

Lockheed Martin повільно, але впевнено допомагає Америці досягти цієї мети. Це невеликий, але все ж таки успіх на тлі жалюгідного стану оборонної промисловості.

Про автора

Брендон Дж. Вайхерт – аналітик з національної безпеки National Interest, колишній співробітник Конгресу і геополітичний аналітик, який пише для The Washington Times, Asia Times і The-Pipeline. Автор книг "Winning Space: How America Remains a Superpower", "Biohacked: China's Race to Control Life" і "The Shadow War: Iran's Quest for Supremacy". Його наступна книга, A Disaster of Our Own Making: How the West Lost Ukraine, вийде 22 жовтня у видавництві Encounter Books. За Вайхертом можна стежити у Twitter: @WeTheBrandon.